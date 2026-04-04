Hızlı şarj istasyonlarında maliyet 1.000 TL’yi aşınca, elektrikli araç sahipleri çareyi ev prizinde buldu. Uzmanlar, sokakları saran şarj düzenine ‘saatli bomba’ diyerek ölüm ve yangın tehlikesine dikkat çekti.

KAAN ZENGİNLİ - Türkiye’de elektrikli otomobil kullanımı 2026 yılı itibarıyla zirve yaparken, şarj maliyetini düşürmek isteyen araç sahipleri ile mahalle sakinleri karşı karşıya geldi.

Hızlı şarj istasyonlarında depo doldurmanın maliyeti 1.000 TL sınırına dayanınca, çareyi evdeki prizde bulan vatandaşlar; balkonlardan, pencerelerden aşağı metrelerce kablo sarkıtmaya başladı. Sokakları saran bu “gecekondu usulü” şarj düzeni, kaldırımları işgal ederek yayalar ve bebek arabaları için engel teşkil ederken mahalleliyi de davalık etti.

ÖNERİLEN HABERLER T-OTOMOBİL Elektrikli otomobillerde menzil arttırmanın yolları

ADETA SAATLİ BOMBA

Ancak mesele sadece görüntü kirliliğiyle sınırlı değil, uzmanlar bu yöntemi bir “saatli bomba” olarak nitelendiriyor. Teknik ekipler, standart ev prizlerinin ve kalitesiz uzatma kablolarının saatlerce süren yüksek akımı taşıyamayacağı konusunda uyarıyor. Özellikle eski binalarda tesisatın ısınarak duvar içinden yanmaya başladığı belirtiliyor.

İtfaiye kayıtlarına yansıyan ‘şarj kaynaklı’ yangınların çoğu, aracın bataryasından değil; ısınan prizlerin, eriyen üçlü eklerin ve açıkta kalan kablo bağlantılarının çevredeki yanıcı maddeleri tutuşturmasından kaynaklanıyor.

Mahallede 'amper' savaşları! 'Gecekondu usulü' şarj düzeni düğüm oldu

UZMANLAR: APARAT KULLANIMI TESİSATI KORUMAZ

Hukuki tarafta ise tam bir yetki karmaşası yaşanıyor. Apartman otoparklarında yönetimden izinsiz çekilen hatlar; “ortak alan işgali” ve “tesisat güvenliğini tehlikeye atma” gerekçeleriyle mahkemelik oluyor. Dışarıdan kablo sarkıtanlar da ‘kamusal alanı kısıtlama’ suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor.

Uzmanlar, üretici firmaların “asla uzatma kablosu kullanmayın” uyarısını hatırlatarak, bu riskin bir otomobil fiyatından çok daha fazlasına mal olabileceğine dikkat çekiyor. 2026’nın bu yeni nesil ‘enerji krizi’, altyapı sorunu çözülene kadar sokaklarda daha çok kablo düğümü ve komşu kavgası çıkaracak gibi görünüyor.

Elektrikli otomobil ustaları uzatma kablo ile ev dışında yapılan şarj işlemlerinin çok tehlikeli olduğunu belirterek şöyle konuştu: Güvenilen şarj kontrol kutuları (aparatlar), sadece araç ile priz arasındaki iletişimi sağlar. Ancak bu kutular, takıldıkları duvar prizindeki klemens gevşekliğini veya binanın eskiyen kablo kalitesini ölçemez. Isı, prizin tam içinde veya ek yapılan üçlü priz noktalarında başlar. Yağmurda açıkta bırakılan bağlantı noktaları ise sadece yangın değil, ölümcül elektrik çarpma riskini de beraberinde getirir.

Haberle İlgili Daha Fazlası