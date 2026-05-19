Küresel iklim diplomasisinin en önemli buluşmalarından biri olması beklenen 2. Sıfır Atık Forumu için geri sayım başladı. 1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek dev organizasyona, şu ana kadar 183 ülke akreditasyon yaptırdı. 160'tan fazla ülkeden 5 bini aşkın üst düzey delegenin katılması beklenen forumda, 8 eski devlet başkanı ve 200'ün üzerinde bakan da hazır bulunacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SİVİL ÇEVRE ORGANİZASYONU İSTANBUL’DA

Sıfır Atık Vakfı tarafından, Birleşmiş Milletler (BM) ana paydaşlığıyla organize edilen forum, katılımcı sayısı ve diplomatik temas dinamikleri açısından dünyadaki en büyük sivil çevre ve sıfır atık organizasyonu olma özelliğini taşıyor. Üç gün sürecek ve küresel sürdürülebilirlik mimarisinin şekilleneceği stratejik bir merkez haline gelecek olan forumda; 160'tan fazla ülkeden 5 bini aşkın üst düzey delege ile 100'ün üzerinde bakan resmi kayıt yaptırmış durumda.

Çok katmanlı bir yönetişim modelinin somutlaşacağı foruma ayrıca, 8 eski devlet başkanı, çok sayıda vali, küresel fon yöneticisi ve 200’ün üzerinde belediye başkanı katılım sağlayacak. Forumun sonunda, akredite olan 183 ülkenin imzalaması hedeflenen kapsamlı bir "Sonuç Bildirgesi" yayımlanarak sıfır atık yaklaşımının küresel ölçekte somut taahhütlere bağlanması amaçlanıyor.

ÜÇ BAKANLIK İLE ÜÇ STRATEJİK DÖNÜŞÜM ALANI

Türkiye Cumhuriyeti bakanlarının ev sahipliğinde gerçekleştirilecek üç yüksek düzeyli bakanlar oturumuyla, küresel sürdürülebilirliğin sektörel yol haritası çizilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları Oturumu: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın ev sahipliğindeki oturumda; yenilenebilir enerji yatırımları, atık azaltımı, döngüsel ekonomi uygulamaları ve enerji güvenliği dengesi ele alınacak. Bakan Bayraktar yaptığı değerlendirmede, "En ucuz enerji kaynağı, enerjiyi verimli kullanmak. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin bu işi sahiplenmesiyle tüm Türkiye'de bu konuda farkındalık oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanları Oturumu: Gıda kaybı ve israfının azaltılması, su verimliliği, havza yönetimi ve karbon yutak alanlarının korunması gibi başlıklar masaya yatırılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya açıklamasında gıda güvenliği için israfın azaltılmasının stratejik bir öncelik olduğunu ve forumun uluslararası iş birliklerine büyük ivme kazandıracağını vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu: Temiz üretim teknolojileri, endüstriyel simbiyoz ve atığın ekonomik değere dönüştürülmesi konuları Ar-Ge ekseninde tartışılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ise forumu, "Türkiye'nin yeşil sanayi vizyonunun küresel ölçekte paylaşılacağı stratejik bir eşik" olarak nitelendirdi.

COP31 ÖNCESİ EN KRİTİK VİRAJ: MAZLUM COĞRAFYALAR DA SÖZ SAHİBİ

Daha önce BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP) zirvelerinde ana gündem yapılmayan sıfır atık konusu, Türkiye’nin girişimleriyle Antalya’da düzenlenecek olan COP31’in ana müzakere başlıklarından biri haline getirildi. İstanbul’daki forum, COP31 öncesi teknik ve politik başlıkların olgunlaştırıldığı en kritik ön platform olacak.

Forum, sadece karar vericileri değil, iklim krizinden en çok etkilenen dezavantajlı toplulukları da bir araya getirecek. Sıfır Atık Vakfı’nın Nairobi'deki Kibera gecekondu mahallesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 10 genç İstanbul’a getirilirken; Bangladeş ve Filistin gibi mazlum coğrafyalardan gelen temsilciler de yaşadıkları çevresel adaletsizlikleri dünyaya anlatma fırsatı bulacak.

ULUSAL HAREKETTEN KÜRESEL MARKAYA

2017 yılında bir toplumsal hareket olarak başlatılan ve bugün 86 milyon vatandaşın sahiplendiği Sıfır Atık Projesi, BM Genel Kurulu’nda 30 Mart’ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edilmesiyle küresel bir kalkınma modeline dönüştü. Sıfır Atık Vakfı ile BM arasında imzalanan 10 yıllık stratejik iş birliği anlaşması doğrultusunda vakıf, uluslararası sistemin doğrudan bir ortağı konumunda bulunuyor.

İklim diplomasisinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak olan İstanbul'daki Sıfır Atık Forumu 2026 ile ilgili tüm güncel gelişmelere ve detaylı bilgilere www.globalzerowasteforum.org adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

