İzmir'de bir şantiye alanında 73 yaşındaki bir kadının yakılmış cesedi bulundu. Polis ekipleri cesedin yanında bulunan bir kadını gözaltına aldı.

İzmir'in Torbalı ilçesi Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak'ta yer alan bir şantiye alanında edinilen bilgiye göre, bir kişinin yandığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

CESEDİN YANINDAKİ KADIN GÖZALTINDA

Ekiplerin yaptığı incelemede yanan kişinin Emine Dönmez (73) olduğu belirlendi. Olay sırasında yanan cesedin yanında bulunan şüpheli D.D. (46) isimli kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

