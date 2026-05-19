İhlas Haber Ajansı
Şantiyede yakılmış kadın cesedi bulundu! Bir kişi gözaltında
İzmir'de bir şantiye alanında 73 yaşındaki bir kadının yakılmış cesedi bulundu. Polis ekipleri cesedin yanında bulunan bir kadını gözaltına aldı.
Özetle
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir şantiye alanında yanan bir kişinin cesedinin yanında bulunan bir kadın gözaltına alındı.
- İhbar üzerine polis ekipleri Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak'taki şantiye alanına sevk edildi.
- İncelemede yanan kişinin 73 yaşındaki Emine Dönmez olduğu belirlendi.
- Olay sırasında yanan cesedin yanında bulunan 46 yaşındaki şüpheli D.D. gözaltına alındı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Torbalı ilçesi Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak'ta yer alan bir şantiye alanında edinilen bilgiye göre, bir kişinin yandığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
CESEDİN YANINDAKİ KADIN GÖZALTINDA
Ekiplerin yaptığı incelemede yanan kişinin Emine Dönmez (73) olduğu belirlendi. Olay sırasında yanan cesedin yanında bulunan şüpheli D.D. (46) isimli kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
