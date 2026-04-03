Renault, Nisan ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini açıkladı. Yeni Clio, Captur, Yeni Duster, Megane ve Austral modellerinin Nisan fiyatları belli oldu. Marka tüm modellerde küçük de olsa indirim uyguladı. İşte model model Renault’un Nisan 2026 fiyat listesi…

Nisan ayında, Türkiye’nin en çok tercih edilen markalarından biri olan Renault, güncel fiyat listesini yayınladı. Özellikle Bursa fabrikasında üretilen Yeni Nesil Clio, hem tasarımı hem de hibrit seçenekleriyle listenin en çok merak edilen ismi oldu.

RENAULT CLİO FİYAT LİSTESİ (NİSAN 2026)

Yenilenen Clio, Türkiye’de 1.799.000 TL’den başlayan liste fiyatlarıyla Şubat ayında satışa sunulmuştu. Mart ayında fiyatında bir değişiklik olmazken Nisan’da ise giriş donanımında küçük bir indirim olurken, üst donanımda ise fiyat artışı var.

Mart ayında 1.799.000 TL’den satılan Yeni Clio evolution plus Nisan ayında 1.795.000 TL oldu.

1.895.000 TL’den satılan Esprit Alpine versiyonu ise 1.996.000 TL’ye yükseldi.

NİSAN AYI RENAULT FİYAT LİSTESİ

Önceki nesil Clio ise Nisan ayında küçük bir indirim aldı. Mart ayında 1.699.000 TL’den satılan model Nisan ayı listesinde 1.695.000 TL oldu.

MODEL MART FİYATI NİSAN FİYATI FARK R5 E-TECH Techno EV40 120hp - 2025 MY 1.890.000 TL 1.886.000 TL -4.000 TL R5 E-TECH Techno EV52 150hp 2.105.000 TL 2.101.000 TL -4.000 TL CAPTUR techno mild hybrid EDC 140 hp 2.160.000 TL 2.156.000 TL -4.000 TL MEGANE E-TECH Techno EV60 220 hp 2.390.000 TL 2.386.000 TL -4.000 TL MEGANE E-TECH Esprit Alpine EV60 220 hp 2.490.000 TL 2.486.000 TL -4.000 TL AUSTRAL techno mild hybrid 150 hp 2.630.000 TL 2.626.000 TL -4.000 TL AUSTRAL esprit alpine mild hybrid 150 hp 3.060.000 TL 3.056.000 TL -4.000 TL AUSTRAL esprit alpine full hybrid - 2025 MY 3.362.000 TL 3.358.000 TL -4.000 TL RAFALE esprit alpine full hybrid - 2025 MY 3.752.000 TL 3.748.000 TL -4.000 TL

RENAULT DUSTER NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ

MODEL MART FİYATI NİSAN FİYATI FARK Evolution Eco-G 120 hp 1.780.000 TL 1.776.000 TL -4.000 TL Evolution Turbo Tce EDC 145 hp 1.901.000 TL Evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp - 2025 MY 2.537.000 TL 2.533.000 TL -4.000 TL Techno Turbo Tce EDC 145 hp 2.030.000 TL 2.026.000 TL -4.000 TL Techno Full hybrid E-Tech 160 hp 2.495.000 TL 2.491.000 TL -4.000 TL Techno hybrid 4x4 LPG 150 hp - 2025 MY 2.567.000 TL 2.563.000 TL -4.000 TL

MEGANE SEDAN NİSAN AYI FİYATLARI

MODEL MART FİYATI NİSAN FİYATI FARK Touch 1.3 TCe 140 bg 1.770.000 TL 1.766.000 TL -4.000 TL Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.112.000 TL 2.108.000 TL -4.000 TL Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.270.000 TL 2.266.000 TL -4.000 TL Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.675.000 TL 2.671.000 TL -4.000 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası