TFF 1'inci Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin, 18 Şubat'ta Serikspor müsabakasıyla başlayan 7 maçlık galibiyet serisi, Bandırmaspor'a karşı iç sahada alınan 1-0'lık mağlubiyetle sona erdi.

Sezona Tahsin Tam yönetiminde başlayan ve kadrosuna Yusuf Erdoğan, Joseph Attamah, Pedrinho, Braian Samudio, Cemali Sertel gibi Süper Lig tecrübesi yaşayan futbolcuları dahil eden Çorum FK, ara transfer döneminde ise Mame Thiam ve Serdar Gürler gibi tecrübeli isimleri transfer etti. Tam'ın ardından teknik direktör olarak Çağdaş Çavuş ve Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı Çorum ekibinde, 17 Şubat'ta Uğur Uçar göreve getirildi.

Uğur Uçar

7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Kırmızı-siyahlı takım, Uçar yönetimindeki son 7 maçında deplasmanda Serikspor'u 3-2, Manisa FK'yi 1-0, Boluspor'u 2-1, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0, sahasında da Eminevim Ümraniyespor'u 2-0, Atakaş Hatayspor'u 3-1 ve Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti. Çorum FK, bu süreçte 15 gol atıp, kalesinde 5 gol gördü.

Milli aranın ardından Trendyol 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında konuk ettiği Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Çorum FK'nin, 7 maçlık galibiyet serisi de sonlanmış oldu.

