TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, 2025-2026 sezonunda görev yapan 4'üncü teknik direktör Suat Kaya ile yollarını ayırdı. 58 yaşındaki çalıştırıcı, takımın başında çıktığı 9 maçta 2 galibiyet alabildi.

Boluspor, 2025-2026 sezonuna teknik direktör Mustafa Er ile başladı. TFF 1'inci Lig temsilcisi, 9 müsabaka sonunda Er ile yollarını ayırdı. 11 maçlık Ertuğrul Arslan dönemi yaşayan Boluspor, 3 müsabakaya da de Erdal Güneş yönetiminde çıktı. Kırmızı-beyazlılar, Güneş döneminin ardından göreve Suat Kaya'yı getirdi.

Suat Kaya

1,5 AYDA GÖNDERİLDİ

Boluspor'un başında 9 maçta kulübede yer alan Suat Kaya, bu süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 12 Şubat'ta sözleşme imzalanan 58 yaşındaki teknik adama, kötü gidişatın ardından veda edildi.

