Boluspor'a 4'üncü hoca da çare olmadı: 9 maçta gitti
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, 2025-2026 sezonunda görev yapan 4'üncü teknik direktör Suat Kaya ile yollarını ayırdı. 58 yaşındaki çalıştırıcı, takımın başında çıktığı 9 maçta 2 galibiyet alabildi.
Spor 2 dk önce
Boluspor, 2025-2026 sezonunda 4 teknik direktör değiştirdi; şu ana kadar Mustafa Er, Ertuğrul Arslan, Erdal Güneş ve Suat Kaya görev yaptı.
- Mustafa Er ile 9 maç sonunda yollar ayrıldı.
- Ertuğrul Arslan dönemi 11 maç sürdü.
- Erdal Güneş yönetiminde 3 maç oynandı.
- Suat Kaya, 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
- Kaya'ya kötü gidişat sebebiyle veda edildi.
Boluspor, 2025-2026 sezonuna teknik direktör Mustafa Er ile başladı. TFF 1'inci Lig temsilcisi, 9 müsabaka sonunda Er ile yollarını ayırdı. 11 maçlık Ertuğrul Arslan dönemi yaşayan Boluspor, 3 müsabakaya da de Erdal Güneş yönetiminde çıktı. Kırmızı-beyazlılar, Güneş döneminin ardından göreve Suat Kaya'yı getirdi.
1,5 AYDA GÖNDERİLDİ
Boluspor'un başında 9 maçta kulübede yer alan Suat Kaya, bu süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 12 Şubat'ta sözleşme imzalanan 58 yaşındaki teknik adama, kötü gidişatın ardından veda edildi.
