Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in annesi Yurdagül Eken 91 yaşında hayatını kaybetti. Eken, İzmir’de kılınan cenaze namazının ardından Urla Zeytinalan Mezarlığı’nda toprağa verilirken, Mehmet Ali Erbil’in cenazeye katılmaması dikkat çekti. Çok geçmeden nedeni de ortaya çıktı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 91 yaşında hayatını kaybeden annesi Yurdagül Eken’in cenazesine katılamadı. Cenazede taziyeleri ise aile üyeleri kabul etti.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE KATILMAMIŞ

Erbil, sağlık sorunları nedeniyle cenazeye katılamazken, abisi Mustafa Erbil de yurtdışında bulunduğu için törene iştirak edemedi. Cenazede taziyeleri, Eken’in kızı Öngül Eken ve torunu Gülce Akol kabul etti.

AYNI GÜN TİKTOK'TA YAYIN AÇTI

Öte yandan, Erbil’in cenaze günü TikTok’ta canlı yayın açması dikkat çekti. “Haris” adlı bir kullanıcıyla birlikte yayın yapan Erbil’e kısa sürede yüz binlerce lira değerinde sanal hediye gönderildiği görüldü. Yayın esnasında gelen yüksek tutarlı hediyeler şaşkınlığa neden oldu.

“İÇİMDEKİ SEVGİYİ BOŞATTI” DEMİŞTİ

Geçmişte konuk olduğu bir televizyon programında annesiyle ilişkisine dair açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Erbil, yaşadığı kırgınlıkları dile getirmişti.

Erbil, “Ben her zaman maddi ve manevi olarak yanlarında oldum. Bu yüzden vicdanım rahat. Çok üzdüler ama bizi… Bir evlat olarak annem çok üzdü. İçimdeki sevgiyi boşalttı” ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şovmen, çocukluk dönemine ilişkin bir diğer açıklamasında ise aile içindeki zorluklara değinmiş, annesiyle yaşadığı anlaşmazlıklara dikkat çekmişti:

“Annemin başkalarının eline bizi ezdirdiğini görmek çok acıydı. Yıllarca bunu unutamadım ve içimde anne sevgisi kalmadı. Boşaldı… Anne sevgisinin kalmaması, bir çocuğun duygularının boşalması demektir. Annemle bu konuda hiç yüzleşemedik. Bir televizyon programında bahsettim, küstü bana. Yıllarca onların yanında oldum, maddi ve manevi olarak destek verdim; hiçbir yerde de dile getirmedim, sanki iftira atıyormuşum gibi küstü.”

