İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "futbolda bahis" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek hakkındaki soruşturma tamamlandı.

TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Savcılık, "6222 sayılı yasaya muhalefet" ve "dolandırıcılık" suçlarından İsmail Yüksek hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar verdi.

İsmail Yüksek

KARARIN GEREKÇESİ

Savcılık kararında; oyuncunun maçın seyrine doğrudan ya da dolaylı etkisi olacak şekilde bahis yaptığına dair delil bulunmadığı, yasal bahis sitelerinde kupon yaptığına dair veri olmadığı kaydedildi.​​​​​​​

