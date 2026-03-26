İsrail basını, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin hava saldırısında öldüğünü iddia ederken, İranlı yetkililer konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Peki, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri kimdir?

Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, 2018 yılında atanan ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri’nin komutanı olarak görev yapan bir İranlı amiraldir.Tengsiri, Irak-İran Savaşı sırasında deniz tugayı komutanıydı. Daha sonra İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri’nin Bender Abbas’taki 1. Deniz Bölüğü’nün başına geçti.

23 Ağustos 2018’de İran’ın en yüksek lideri Ali Hamaney, Tengsiri’yi İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri komutanı olarak atadı.

