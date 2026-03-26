Adana’da cep telefonunu elinden alan ailesine tepki göstermek için evden kaçan 13 yaşındaki kız çocuğu, jandarma ekipleri tarafından metruk bir binada bulundu. Kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde annesi cep telefonunu elinden aldığı için evden kaçan 13 yaşındaki İklim Nur İnce’den sevindiren haber geldi. Yapılan aramada İklim Nur İnce metruk bir binada bulundu. Jandarma ekipleri, İklim Nur’u sağlık kontrollü için hastaneye götürdükten sonra ailesine teslim etti.

NE OLMUŞTU?

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 13 yaşındaki İklim Nur İnce, evlerinde annesi Nuran İnce ile cep telefonunu elinden aldığı için tartıştı. Tartışmasının büyümesi üzerine sesleri duyan aile büyükleri eve geldi. Bu sırada İklim Nur evden kaçtı. İklim Nur İnce'nin ailesi durumu jandarmaya haber verdi. Kayıp ihbarı üzerine bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. İnce'nin evinin çevresinde iz takip köpekleri ile arama çalışması başlatıldı.

“KOŞARAK UZAKLAŞTI"

Anne Nuran İnce, "İklim'in annesiyim. Telefonunu elinden aldım diye gece saat 12 sıralarında tartıştık. ‘Telefonumu ver' dedi, vermedim. Tartışmanın ardından annem babam geldi. Babama ‘Al götür şunu' dedim. Babam da ‘Hadi bize gidelim kızım' dedi. Telefonu vermedim diye dedesinin yanından koşarak uzaklaştı. Allah devletimizden razı olsun ekipler geldi, her yerde aranıyor. Her yerden ekip gelsin, kızımı bulalım" diye yardım istedi.

Ekipler, çevredeki ormanın yanı sıra ırmakta da İklim Nur İnce'den bir iz bulabilmek için arama çalışmaları başlattı.

