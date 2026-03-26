Ekranların dikkat çeken yapımlarından biri olan Veliaht dizisinin final kararı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yayınlandığı günden bu yana güçlü hikayesiyle öne çıkan dizinin neden bittiği ve final bölümünde yaşanacak gelişmeler gündemdeki yerini koruyor.

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Veliaht dizisi için final kararı alındı. Başrollerinde Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal ve Erkan Kolçak Köstendil’in yer aldığı yapım, 26 Mart 2026 Perşembe akşamı yayınlanacak 26. bölümüyle ekran macerasını noktalıyor. Dizinin final kararı ve son bölümde yaşanacaklar, son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı.

VELİAHT NEDEN FİNAL YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Dizi, sosyal medyada güçlü bir etkileşim yakalasa da televizyon reytinglerinde beklenen seviyeye ulaşamadı. Özellikle akşam kuşağında rekabetinin yoğun olduğu dönemde istenen izlenme oranlarının elde edilememesi, kanal yönetiminin final kararını hızlandıran en önemli faktörlerden biri oldu.

Bununla birlikte yapım maliyetlerinin yüksekliği de süreci etkileyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Dizi için daha önce hikayenin toparlanması adına ek süre tanındığı ancak bu sürede de reytinglerde belirgin bir yükseliş yaşanmadığı ifade ediliyor. Tüm bu gelişmelerin ardından Veliaht’ın 26. bölümle final yapmasına karar verildi.

VELİAHT FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Final bölümünde hikayenin en kritik düğümleri çözülüyor. Timur ile Faroz arasındaki büyük hesaplaşma artık kaçınılmaz hale gelirken, Esenler’de yeniden bir seçim atmosferi oluşuyor. Timur, Reyhan, Yahya ve Derya’nın birlikte kurduğu plan, Faroz’u hiç beklemediği bir tuzağın içine çekiyor ve güç dengeleri tamamen değişiyor.

Öte yandan herkesin peşinde olduğu Vezir karakterinin Kudret’e beklenenden çok daha yakın olduğu ortaya çıkıyor. Kudret ise aşkı ile ailesinin intikamı arasında zorlu bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Tüm bu gelişmelerin ardından otogarda yapılan seçim, karakterlerin kaderini belirlerken Timur’un Karslı ailesiyle bağ kurmasıyla hikaye duygusal bir kapanış yapılıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası