Milyonlarca öğrencinin üniversite hayallerini süsleyen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) için geri sayım sürerken, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınavın başvuru sürecine dair sayısal verileri açıkladı. Açıklanan verilerle 2026 YKS'ye başvuran en yaşlı ve en genç adayların yaşı açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek sınav için milyonlarca kişinin kayıt yaptırdığı belirtildi. 20-21 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan sınav öncesinde, sınava başvuran aday sayısı, adayların yaş dağılımı, en yaşlı ve en genç adayın yaşları ortaya çıktı.

2026 YKS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklamalarına göre, 2026-YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) toplam 2 milyon 425 bin 560 aday başvuru yaptı. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 628 bin 200 aday katılırken, yabancı dil oturumu olan YDT'ye ise toplam 203 bin 679 aday müracaat etti. Adayların cinsiyet dağılımında 1 milyon 324 bin 487 kadın ve 1 milyon 101 bin 73 erkek aday bulunurken, en fazla başvurunun sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldiği kaydedildi.

Eğitim durumlarına göre incelendiğinde; başvuruların 793 bin 414'ünü lise son sınıf öğrencileri oluştururken, 1 milyon 56 bin 764 adayın lise mezunu olup henüz bir yükseköğretim programına yerleşmediği görüldü. Lise türlerinde ise 978 bin 387 aday ile Anadolu liseleri ilk sırada yer alırken, bunu 514 bin 773 aday ile meslek liseleri takip etti.

921 bin 225 aday sınava ilk kez başvururken, 193 bin 288 adayın ise beş ve daha fazla kez başvuru yaptığı paylaşıldı.

2026 YKS'YE BAŞVURAN EN YAŞLI VE EN GENÇ ADAY

2026 YKS'ye başvuran adayların yaş aralıkları da belli oldu. ÖSYM verilerine göre sınavın en genç adayı 16 yaşındayken, en yaşlı adayı ise 87 yaşında bir vatandaş olarak kayıtlara geçti.

Sınava en yoğun ilgi 696 bin 766 başvuru ile 18 yaş grubundan gelirken, 50 yaş ve üzerinde olan 20 bin 159 aday başvurdu. Ayrıca, 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısının 83 bin 730 olduğu açıklandı.

Toplam 14 bin 651 engelli adayın katılacağı sınavda, ek süre ve yardımcı personel gibi destekler sağlanacak. Sınav ücretinden muaf tutulan gaziler ile şehit ve gazi yakınlarının sayısı ise 10 bin 880 olarak açıklandı.

Sınavın Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'nin yanı sıra, ilk kez Gazipaşa, Ilgın, Kuşadası ve Of ilçelerinde kurulacak merkezlerde de uygulanacak olması, adayların erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor.

YKS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Birinci oturum 20 Haziran Cumartesi, TYT; ikinci ve üçüncü oturumlar 21 Haziran Pazar günü AYT ve YDT olarak uygulanacak.

