Tera Yatırım, 2026 yılının ilk üç aylık döneminde de gelirlerini ve kârlılığını artırmayı sürdürdü. Tera Yatırım, 2026 yılının ilk çeyreğine ait finansal tablolarını açıkladı. Şirketin KAP’a yaptığı açıklamaya göre ilk çeyrekte toplam hasılatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 149 artarak 55 milyar 704 milyon liraya yükseldi. Bu rakam 2025 yılının aynı döneminde 22 milyar 389 milyon lira olmuştu. Şirketin aynı dönemde net kârı da yüzde 75 artarak 20 milyar 192 milyon lira oldu.

Büyüme trendini bu yılın ilk 3 ayında da devam ettiren Tera Yatırım’ın toplam varlıkları yüzde 31 artışla 187,8 milyar liraya yükselirken, özkaynakları da yüzde 80 artışla 60,2 milyar lira seviyesine çıktı. Şirketin operasyonel kârlılığını gösteren esas faaliyet kârında da yüksek artış yaşandı. Tera Yatırım, 2026'nın ilk çeyreğinde 12 milyar 178 milyon lira esas faaliyet kârı açıklarken, 2025 yılının aynı döneminde bu rakam 400 milyon 225 bin lira seviyesinde gerçekleşmişti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, “Şirket olarak geçen yıl yakaladığımız yüksek büyüme performansını bu yıl da sürdürüyoruz. Güçlü bilanço yapısı, ürün çeşitliliği ve disiplinli risk yönetimi üzerine kurulu Tera Yatırım’ı sürdürülebilir büyüme ve karlılığa taşıdık. Tera Yatırım'ın ortaya koyduğu bu sonuçlar, kısa vadeli fırsatların değil uzun vadeli bir kurumsal stratejinin ürünüdür” dedi.

Şirketin ilk üç aylık finansal verilerini değerlendiren Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, “Geçen yıl olduğu gibi bu yılın ilk çeyreğinde de çok ciddi bir bilanço ve özkaynak büyümesi elde ettik. Bu büyümede ilk çeyrekte gerçekleştirdiğimiz halka arzlar ve portföy büyümemiz etkili oldu” dedi.

HALKA ARZ REKORU KIRDI

Halka arzlardaki başarının gelirler üzerinde etkili olduğunu anlatan Sarpyener, şunları söyledi: “11 Şubat-4 Mart tarihleri arasında, 22 gün uykusuz kalarak Ata Turizm, Savur GYO, Luxera GYO ve Metropal Kurumsal Hizmetler olmak üzere toplam 4 şirketin halka arzını gerçekleştirdik. Bu, operasyonel hız ve yatırımcı güveni açısından dünya literatürüne girebilecek bir rekordur. Bunun dünyada pek örneği yoktur.”

“Türk ekonomisinin gücüne inanan ve bu inancı yatırıma dönüştüren bir grubuz” diyen Sarpyener, Tera Yatırım olarak sadece içeride değil uluslararası birçok pazara hizmet verdiklerini, böylece önemli bir hizmet ihracı yaptıklarını da belirtti.

28 MİLYAR LİRALIK BEDELSİZ KÂR PAYI DAĞITIMI

Öte yandan, şirket tarafından 8 Mayıs 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Tera Yatırım Genel Kurulu, 28 milyar TL tutarındaki kâr payının bedelsiz pay şeklinde dağıtılması kararını onayladı.

