Bangladeş'te bir otobüsün Padma Nehri'ne düşmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda dalgıçlar, 26 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bangladeş'te en az 40 yolcusu bulunan bir yolcu otobüsü, başkent Dakka'ya 100 km mesafedeki Rajbari bölgesinde bulunan Daulatdia'de feribota doğru ilerlediği sırada Padma Nehri'ne düştü

Bangladeşte facia! Yolcu otobüsü nehre uçtu: Çok sayıda ölü var

26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

10 dalgıcın görev aldığı, 4 ekip tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ordu, polis, sahil güvenlik ve yerel yönetim destek sağladı. Bangladeş polisi, otobüsün nehre düşmesi ve yaklaşık 9 km dibe batması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rajbari İtfaiye ve Sivil Savunma Müdür Yardımcısı Dewan Sohel Rana, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Kazanın nedenini araştırmak için 5 kişilik komite kuruldu.

