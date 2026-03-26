İhlas Haber Ajansı
Bangladeş'te facia! Yolcu otobüsü nehre uçtu: Çok sayıda ölü var
Bangladeş'te bir otobüsün Padma Nehri'ne düşmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda dalgıçlar, 26 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bangladeş'in Rajbari bölgesinde, feribota doğru ilerleyen en az 40 yolcusu bulunan bir otobüs Padma Nehri'ne düştü ve 26 kişi hayatını kaybetti.
- Otobüs, Daulatdia'da Padma Nehri'ne düştü.
- Kazada 26 kişi hayatını kaybetti.
- Otobüs yaklaşık 9 km dibe battı.
- Arama kurtarma çalışmalarına ordu, polis, sahil güvenlik ve yerel yönetim destek verdi.
- Kazanın nedenini araştırmak için 5 kişilik komite kuruldu.
Bangladeş'te en az 40 yolcusu bulunan bir yolcu otobüsü, başkent Dakka'ya 100 km mesafedeki Rajbari bölgesinde bulunan Daulatdia'de feribota doğru ilerlediği sırada Padma Nehri'ne düştü
26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
10 dalgıcın görev aldığı, 4 ekip tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ordu, polis, sahil güvenlik ve yerel yönetim destek sağladı. Bangladeş polisi, otobüsün nehre düşmesi ve yaklaşık 9 km dibe batması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Rajbari İtfaiye ve Sivil Savunma Müdür Yardımcısı Dewan Sohel Rana, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Kazanın nedenini araştırmak için 5 kişilik komite kuruldu.
