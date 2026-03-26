ABD Başkanı Trump, bölgedeki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamalarda, Tahran’ın dini lideri olmayı dünyada isteyen en son kişi olduğunu söyledi. Esprili bir dille Tahran yönetiminden kendisine ‘dini liderlik’ teklifi geldiğini öne süren Trump, bu görevi kesin bir dille yapmak istemediğini belirtti.

ABD-İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşın 27. gününde ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Konuşmasında daha önce sekiz savaşı sonlandırdığını vurgulayan ABD Başkanı, “İnsanlar bunu biraz unutuyor ama şu anda bir tane daha kazanıyoruz. O kadar büyük bir zafer kazanıyoruz ki, Ortadoğu’da İran’a karşı yaptığımız gibi bir şeyi daha önce kimse görmedi.” İfadelerinde bulundu.

ABD Başkanı Trump’tan ‘dini liderlik’ açıklaması: Daha az isteyen bir başkan daha olmamıştır

“O GÖREVİ DAHA AZ İSTEYEN BİR BAŞKAN DAHA OLMAMIŞTIR”

Esprili bir dille Tahran yönetiminden kendisine ‘dini liderlik’ teklifi geldiğini öne süren Trump, bu görevi kesinlikle istemediğini belirterek şu ifadelerde bulundu:

"İran'ın başında olma görevini, o görevi daha az isteyen bir ülke başkanı hiç olmamıştır. Ben istemiyorum. Söyledikleri bazı şeyleri dinliyoruz, çok net duyuyoruz; "seni bir sonraki dini lider yapmak istiyoruz" diyorlar. "Hayır teşekkürler, istemiyorum." Ama minnettarlığımı ifade etmek istiyorum."

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

