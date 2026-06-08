Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında gösterilen Doktorlar dizisinde canlandırdığı "Aslan" karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu Devrim Nas, bu kez sanat hayatıyla değil, aldığı acı haberle gündeme geldi. Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Recep Nas'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Acı haberin ardından ''Devrim Nas kimdir, kaç yaşında, nereli?'' soruları da araştırılmaya başladı.

Devrim Nas'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda takipçisi tarafından görülürken, sanat camiasından ve sevenlerinden taziye mesajları geldi. Oyuncunun yaşadığı acı kaybın ardından birçok kişi Devrim Nas'ın hayatını, kariyerini ve yer aldığı projeleri yeniden araştırmaya başladı.

Devrim Nas kimdir, kaç yaşında, nereli? Doktorlar dizisinin Aslanı Devrim Nasın hayatı ve kariyeri

DEVRİM NAS KİMDİR?

Devrim Nas 10 Ocak 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro kökenli bir oyuncu olan Nas, eğitim hayatını Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Lisans eğitiminin ardından aynı alanda yüksek lisans yaparak akademik kariyerini de sürdürdü.

Devrim Nas kimdir, kaç yaşında, nereli? Doktorlar dizisinin Aslanı Devrim Nasın hayatı ve kariyeri

Sahne sanatlarına çok erken yaşlarda yönelen oyuncu, tiyatro çalışmalarının yanı sıra eğitim alanında da faaliyet gösterdi. Kurucuları arasında yer aldığı tiyatro topluluklarında uzun yıllar oyuncu olarak görev alan Nas, aynı zamanda tiyatro eğitmenliği yaparak birçok öğrencinin yetişmesine katkı sağladı.

Devrim Nas kimdir, kaç yaşında, nereli? Doktorlar dizisinin Aslanı Devrim Nasın hayatı ve kariyeri

DEVRİM NAS KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1972 doğumlu olan Devrim Nas 54 yaşındadır. İstanbul doğumlu sanatçı tiyatro sahnesinden televizyon ekranlarına uzanan kariyerinde çok sayıda yapımda rol aldı.

Devrim Nas kimdir, kaç yaşında, nereli? Doktorlar dizisinin Aslanı Devrim Nasın hayatı ve kariyeri

DEVRİM NAS'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Diziler

Yaz Evi, 1994 (TRT 1)

Bizim Aile, 1995, Kaya (Kanal D)

Osman Amcanın Elleri, 1995

Cafe Casablanca, 1996 (TRT 1)

Ruhsar, 1998, Konuk oyuncu (Kanal D)

İkinci Bahar, 1998-2000, Murat Dolunay (atv)

Delikanlı, 2000 (Kanal D)

Zeybek Ateşi, 2002, Komiser Levent (Show TV)

Melekler Adası, 2004-2005, Hasan (atv)

Doktorlar, 2007, Uzman Opr. Dr. Arslan İbrahimoğlu (Show TV)

Ece, 2008, Ömer (Kanal 1), (FOX)

Makber, 2009-2010, Hazar Aladağ (Star TV)

Karakol, 2011, Komiser Ömer Cihangir (Show TV)

Vatanım Sensin, 2016, Stefanos (Kanal D)

Yeni Hayat, 2020, Özgür Haseki (Kanal D)

Yeşilçam, 2021 (BluTV)

Kızılcık Şerbeti, 2025 (Show TV)

Yankı: İkinci Perde, Yakında (tabii)

Sinema filmleri

Leoparın Kuyruğu, 1998, Vural

Gecenin Korkuluğu, 1999

Sis ve Gece, 2006, Sinan

Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar, 2006, Özgür

Mavi Gözlü Dev, 2007

Zübeyde: Analar ve Oğullar, 2023, Ali Rıza Efendi

Tuvaldeki Sır (The Secret on the Canvas) - 2025[1]

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