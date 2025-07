DGS’de kalem silgi veriliyor mu? Dikey Geçiş Sınavına girerken bilmeniz gerekenler

DGS’de kalem silgi veriliyor mu sorusu yarın yapılacak olan sınav öncesi merak konusu oldu. Dikey Geçiş Sınavı’na katılım sağlayacak olan adaylar yanlarında nelerin bulunması gerektiğini araştırmaya başladı.

DGS sınavı 20 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek. İki yıllık eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyenlerin katılım sağladığı DGS sınavında kalem ve silgi verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

DGS’DE KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?

DGS sınavında adaylara kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete temin edilecek. Adayların Şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında getirdiği hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyecek ise sınav salonlarına alınmayacak.

DGS SINAVINA GİRERKEN YANINIZDA BULUNMASI GEREKENLER

DGS sınavına girerken adayların sınav giriş belgesi ve T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurması gerekiyor. Sürücü belgesi, pasaport ve meslek kimlik kartları ise geçerli sayılmıyor.

DGS SINAVINA GİRERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ÖSYM DGS sınavı için temel kuralları yayımladı. Kılavuzda şu bilgiler yer aldı:

Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, görüntü alma, kayıt yapma ve kablosuz iletişim sağlama özelliği bulunmayan bir adet ulaşım kartı (veya banka kartı/kredi kartı), basit tokalı kemer, basit tel toka, lastik toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

•⁠ ⁠Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

•⁠ ⁠Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

•⁠ ⁠Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

•⁠ ⁠Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

•⁠ ⁠Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.