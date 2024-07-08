Diyarbakır ve Mardin, yangınlar nedeniyle Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bugün Diyarbakır ve Mardin'in "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıklamasının ardından neden afet bölgesi ilan edildi araştırılmaya başlandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan ve Bağacık mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Yücebağ ve Yetkinler mahallelerinde çıkan orman yangınları sonucu büyük hasar görüldü.

Vatandaşların mağdur olduğu yangınlardan sonra AFAD, afet bölgesi ilan edildiğini ve toplamda 5 milyon acil yardım ödeneği yapılacağını duyurdu.

DİYARBAKIR VE MARDİN AFET BÖLGESİ Mİ İLAN EDİLDİ, NEDEN?

Diyarbakır ve Mardin'de zirai alanda çıkan yangınlarda büyük ölçüde etkilenen mahalleler "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilirken Diyarbakır'a 3, Mardin'e 2 olmak üzere toplamda 5 milyon TL acil yardım ödeneği yapılacak.

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçelerinde 20 Haziran günü meydana gelen yangında birçok vatandaş, ağaç ve hayvan etkilenirken 15 kişi hayatını kaybetmişti.

AFAD'ın bugün X hesabından yaptığı duyuru ise şöyle oldu:

"20 Haziran 2024 tarihinde Diyarbakır ilimizin Çınar ilçesi ve köyleri ile Mardin ilimizin Mazıdağı ilçesi ve köylerinde etkili olan yangınlar sonucu 15 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, tarım alanları ve hayvanlar zarar görmüştür. Diyarbakır ve Mardin'de yaşanan zirai alan yangınları sonrasında bölge, “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilmiş olup, Devletimizin tüm imkanları hızla seferber edilmiştir.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarının ve yangından etkilenen ailelerimizin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla,

Diyarbakır ilimize 3 Milyon TL,

Mardin ilimize 2 milyon TL,

olmak üzere toplam 5 milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir.

Ayrıca tarım ve hayvancılık zararlarının giderilmesi amacıyla T.C. Cumhurbaşkanlığı ve AFAD tarafından bölgeye 50 milyon TL olmak üzere toplam 55 milyon TL ödenek aktarılmıştır.

Devletimizin tüm imkanları ile Milletimizin yanında olmaya; yangınlarda zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle sarmaya devam ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyor; yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

DİYARBAKIR VE MARDİN ORMAN YANGININDA RAPOR BEKLENİYOR

Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı arasında meydana gelen yangın 20 Haziran'da olurken 15 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangının nedeni araştırılmak üzere savcı nezaretinde 7 kişilik bilirkişi heyetinin yaptığı inceleme tamamlandığı ve rapor bekleniyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Köksalan ve kırsal Yazçiçeği mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ ve Yetkinler kırsal mahallelerinde çıkan yangının elektrik kaynaklı olmadığı doğrulanmak üzere olurken asıl nedeni araştırılıyor.

Bilirkişi heyeti ve savcının, bölgenin yakınlarında bir güneş enerjisi santralinin de yangına sebep olabileceği ihtimalini değerlendirerek bölgede inceleme yaparken gerekli görüntüleme işlemlerinden sonra bilirkişi heyetinin bölgeden ayrıldığı öğrenildi.