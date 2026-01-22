Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dul ve yetimlerin 2026 yılına ilişkin zam farklarının ödeneceği tarih hakkında açıklamada bulundu. Bu kapsamda "Dul ve yetim aylığı farkları ne zaman yatacak?" sorusu gündeme geldi.

Dul ve yetim aylığı alan milyonlarca vatandaş, 2026 yılı zam farkı ödemelerinin ne zaman hesaba aktarılacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Güncel gelişmeler yakından takip edilirken "Dul ve yetim aylığı farkları ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında en çok sorgulatılan başlıklardan biri oldu.

DUL VE YETİM AYLIĞI FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dul ve yetim aylığı farklarının 23 Ocak Cuma günü hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

4(a) (SSK) ya da 4(b) (BAĞ-KUR) kapsamındaki ölüm aylığı bağlama sürecinde, ilk olarak sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine gidilerek "Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi" ile müracaat edilmesi gerekir.

