2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde grup maçlarının tamamlanmasıyla play-off etabında mücadele edecek ülkeler netleşti. Ardından 'Dünya Kupası play off kaç takım çıkıyor' gündeme geldi. Eleme gruplarında ikinci olan takımlar ile Uluslar Ligi’nden gelen ekiplerin yer aldığı bu aşama, Dünya Kupası’na katılacak takımları belirleyecek. Play-off formatı, torbalar ve 2026’da mücadele edecek takımlar futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Avrupa Elemeleri’nde gruplar sonuçlandı ve Dünya Kupası bileti için şansını play-off’ta sürdürecek ülkeler belirlendi. Toplam 12 grup ikincisi ile Uluslar Ligi performansına göre gelen dört takım, tek maç üzerinden oynanacak yarı final ve final karşılaşmalarıyla Dünya Kupası vizesi almaya çalışacak.

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF TURUNDAN KAÇ TAKIM ÇIKIYOR?

Play-off sistemi Avrupa’da Dünya Kupası’na katılacak son dört takımın belirlenmesi için uygulanıyor. Bu turda toplam 16 ülke dört farklı play-off yoluna ayrılıyor Her yolda yarı final ve final maçları tek karşılaşma üzerinden oynanıyor ve sadece yolu kazanan ülke turnuva biletini alabiliyor.

Dolayısıyla play-off etabından yalnızca dört takım 2026 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanacak. Yarı finaller 26 Mart’ta, final mücadeleleri ise 31 Mart’ta yapılacak. Yarı final ev sahipleri, FIFA sıralamasına göre 1. ve 2. torbadaki takımlar olacak. Final maçlarının nerede oynanacağı ise kura ile belirleniyor.

2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF’A KALAN ÜLKELER

Elemelerde kendi gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 ülke play-off biletini aldı. Bu ülkeler şu şekilde: Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, Türkiye, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya.

Performanslarıyla öne çıkan bu takımlar, Dünya Kupası’na ulaşmak için tek maçlı eleme sisteminde mücadele edecek.

Uluslar Ligi üzerinden play-off’a dahil olan ülkeler ise İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda oldu. Bu dört ekip, eleme gruplarında ilk ikiye girememiş olsa da Uluslar Ligi sonuçları sayesinde play-off’a katılma hakkı elde etti. Play-off torbaları, 20 Kasım Perşembe günü TSİ 15.00’te gerçekleştirilecek kura çekimiyle resmiyet kazanacak.

IREM ÖZCAN

