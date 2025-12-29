29 Aralık 2025 tarihli Düzce elektrik kesintisine dair detaylar merak edilip araştırılıyor. SEDAŞ tarafından yapılan planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Düzce'nin bazı ilçelerinde belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Düzce'de yaşayan vatandaşlar, SEDAŞ tarafından duyurulan planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi gerçekleşiyor. Şehrin birçok farklı noktalarında şebeke yenileme ve arıza giderme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintiler öncesinde "29 Aralık Düzce'de elektrikler ne zaman gelecek?" sorusu gündeme geldi.

Düzce elektrik kesintisi listesi! SEDAŞ duyurdu, 29 Aralık Düzcede elektrikler ne zaman gelecek?

29 ARALIK DÜZCE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

SEDAŞ tarafından paylaşılan bilgilere göre, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Düzce genelinde uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin, çalışmaların planlandığı şekilde tamamlanması durumunda içinde sona ermesi bekleniyor. Buna göre Düzce Merkez Hasankar ve Hecinler mahallelerinde elektriklerin 17.00'de, Kaynaşlı ilçesine bağlı Alt, Çamlık, Çatalçam, Düzgöstek, Egreltili, Fındıklı, İkizler, Karşı, Mehmetpınar, Merkez, Tütek Yatak, Üst ve Yeniyurt mahallelerinde yine saat 17.00’de yeniden verilmesi planlanıyor. Yığılca Yaylatepe ile Akçakoca Fakıllı mahallelerinde ise elektriklerin 15.30 itibarıyla gelmesi öngörülüyor.

6182 Düzce Merkez Hasanlar, Hecinler Düzce–Yığılca Yolu, Hasanlar Köyü Yolu, Hecinler 29.12.2025 09:00 17:00

86360 Düzce Yığılca Yaylatepe Yaylatepe, Yaylatepe Köyü Yolu 29.12.2025 09:00 15:30

86361 Düzce Akçakoca Fakıllı Fakıllı Mahallesi 29.12.2025 09:00 15:30

86362 Düzce Kaynaşlı Alt, Çamlık, Çatalçam, Düzgöstek, Egreltili, Fındıklı, İkizler, Karşı, Mehmetpınar, Merkez, Tütek Yatak, Üst, Yeniyurt Çatalçam Köyü Yolu, Köy Sokağı, Yeniyurt Köyü Yolu ve çevresi 29.12.2025 09:30 17:00

