Ankara’da planlı bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 27, 28 ve 29 Aralık tarihlerinde birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Başkent genelinde ilan edilen programda kesintilerin süresi ve etkilenecek bölgeler ilçe ilçe duyuruldu. Ankara elektrik kesintisi bitiş saati sorgulanıyor.

Başkent Ankara’da hafta sonu ve yeni haftayı kapsayan geniş bir zaman aralığında planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Enerji dağıtım şirketi tarafından yayımlanan duyuruya göre bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde saatler süren kesintiler uygulanacak. Vatandaşlar, Ankara'da elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerin etkileneceğini araştırıyor.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara genelinde 27-29 Aralık 2025 tarihleri arasında planlanan elektrik kesintilerinin büyük bölümü şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. Programda özellikle Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçeleri öne çıkarken, bazı bölgelerde kesintilerin sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar sürdüğü görülüyor.

Ankara elektrik kesintisi 28-29 Aralık! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? (Etimesgut, Yenimahalle)

ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Etimesgut ilçesinde, özellikle Eryaman ve çevresini kapsayan şebeke arızası nedeniyle plansız kesintiler yaşanıyor. Başkent EDAŞ'ın sayfasında yer alan bilgilere göre elektriklerin gün içinde verilmesi planlanıyor. Planlı kesintiler ise şu şekilde:

Etimesgut Planlı Elektrik Kesintisi:

28.12.2025 12:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

BAHÇEKAPI MAHALLESI, 2457, 2474, 2459, 2475, 2477, 2461, 2465, 2472, 2473, 2478, 2681

28.12.2025 12:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

AHMETADİL, 2474, 2505, 2506, YEŞİLÇAM İŞY.YAPI.KOOP., 2476, 2475, 2478, 2483, 2485, 2472, 2487

28.12.2025 18:00 - 19:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

FATİH SULTAN MEHMET

28.12.2025 14:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

2.İNÖNÜ, 109, 110

29.12.2025 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

YUKARI YURTÇU, 4494, SULTAN MAHMUT, 4491

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi:

28.12.2025 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

İVEDİK.

28.12.2025 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

3752, ÇORUM, 2035, 2034, 2020, 2029, 2042, 2033, 2036

28.12.2025 14:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

2.İNÖNÜ, 109, 110

29.12.2025 09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

S.S GÜNEYKENT BAHÇELİEVLER K.Y.KOOP., MEMLİK

29.12.2025 10:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

29.12.2025 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

GENÇ KARDEŞLER TOPLU İŞYL.

ERYAMAN’DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

27 Aralık 2025 Cumartesi günü Ankara Eryaman'da elektrik kesintisi Selçuklular sokak bölgesinde yaşanıyor. "ERYAMAN, SELÇUKLULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır."

