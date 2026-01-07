Milyonlarca emekli, "En düşük emekli maaşı Meclis’ten geçti mi?" sorusuna cevap aranıyor. 2026 yılına ilişkin emekli maaşlarıyla ilgili beklentiler artarken, gözler en düşük emekli maaşı için yapılacak Meclis düzenlemesine çevrildi.

Ocak 2026 itibarıyla emekli maaşlarına yapılacak artışlar belli olmasının ardından en düşük emekli maaşı için Meclis'te yapılacak muhtemel düzenlemeler yakından takip ediliyor. TÜİK'in Aralık 2025 enflasyon verileri sonrası SSK ve Bağ-kur emeklileri için yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 18,60 zam oranı netleşti.

En düşük emekli maaşı Meclis’ten geçti mi? 2026 emekli maaş düzenlemesi gündemde

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

7 Ocak 2026 itibarıyla en düşük emekli maaşına yönelik Meclis'ten geçmiş bir düzenleme bulunmuyor. Yapılan artış yalnızca enflasyon farkının maaşlara yansıtılmasını kapsıyor. En düşük aylıkta ek bir artış yapılabilmesi için Meclis'te yeni bir karar alınması gerekiyor. Ancak şu an için böyle bir karar bulunmuyor.

En düşük emekli aylığına dair toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. Yaklaşık bir saat süren görüşmeye Cevdet Yılmaz ile Abdullah Güler katıldı. TGRT Haber'e göre; toplantıya ilişkin açıklama ya da görüntü paylaşımı beklenmiyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

En düşük emekli maaşının artıp artmayacağına ilişkin beklentiler devam ediyor. Şu anda emekli maaşları için herhangi bir ek artış söz konusu değildir. Yetkililer tarafından gelecek resmi açıklamalar emekliler tarafından yakından takip ediliyor.

