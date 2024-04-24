Engelliler Haftası 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor

Engelliler Haftası, toplumun engellilere karşı daha anlayışlı ve kapsayıcı olmasını sağlamak amacıyla önemli bir fırsattır. Hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenir ve medya araçlarıyla engellilik konuları ele alınır. Radyo ve televizyon gibi iletişim araçları, engellilikle ilgili bilgilendirici programlar yayınlar. Okullarda da öğrencilere engellilikle ilgili eğitimler verilir ve farkındalık oluşturulur. Peki Engelliler Haftası ne zaman? Neden kutlanır? İşte merak edilenler...

Engelliler Haftası, toplumun her kesimini engellilik konusunda bilinçlendirmeyi amaçlar. Bu kapsamda, radyo ve televizyon gibi medya araçları üzerinden çeşitli programlar yayınlanır. Ayrıca, okullarda da her gün farklı bir engellilik konusu işlenir ve öğrencilere engellilikle ilgili farkındalık kazandırılır. Peki Engelliler Haftası ne zaman?

ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN?

Engelliler Haftası, engellilikle ilgili farkındalık yoluşturmayı ve engellerin aşılması için çaba göstermeyi amaçlayan özel bir haftadır. Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanır. Bu hafta boyunca, engellilik sorunları ve engellilerin karşılaştığı zorluklar üzerine odaklanılır ve çeşitli programlar düzenlenir.

Hafta boyunca düzenlenen etkinlikler, her gün belirli bir engellilik türüne odaklanır. 10 Mayıs'ta Engelliler Haftası'nın açılışı yapılırken, ardından sırasıyla 11 Mayıs'ta Görmeyenler Günü, 12 Mayıs'ta İşitme ve Konuşma Kusurluları Günü, 13 Mayıs'ta Ortopedik Engelliler Günü, 14 Mayıs'ta Zeka ve Ruhsal Engelliler Günü, 15 Mayıs'ta Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Günü ve son olarak 16 Mayıs'ta Engelliler Haftası'na genel bir bakış yapılır.

Bu programlar aracılığıyla, toplumda engellilerin karşılaştığı zorluklar ve ihtiyaçlar hakkında farkındalık oluşturulur ve engellilerin yaşam kalitesini artırmak için çözümler aranır. Engellilerin topluma tam katılımını sağlamak ve onların haklarını korumak amacıyla çaba gösterilir.