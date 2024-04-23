Bu yıl Anneler Günü 12 Mayıs Pazar 2024 tarihinde kutlanacak

Anneler Günü, 2024 yılı gelmesiyle birlikte birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan bu özel gün, bu yıl da binlerce kişinin annelerine hediyeler alarak onları mutlu etmesiyle güzel anlara sahne olacak. Anneler günü ile ilgili merak edilenler...

Yeni yılın başlamasıyla birlikte, insanlar özel günlerin tarihlerini araştırmaya başladılar. Bu araştırmalar arasında, Anneler Günü'nün bu yıl ne zaman kutlanacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Annelerini mutlu etmek ve unutmamak isteyenler, bu özel günün tarihini önceden öğrenmek istiyorlar. Anneler günü ne zaman 2024 yılında hangi güne denk geliyor merak konusu. İşte detaylar...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü, 2024 yılı gelmesiyle birlikte birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan bu özel gün, bu yıl da binlerce kişinin annelerine hediyeler alarak onları mutlu etmesiyle güzel anlara sahne olacak. 2024 Anneler Günü 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak.