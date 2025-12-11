Gazeteci Enver Aysever, geçtiğimiz günlerde YouTube üzerinden yaptığı yayında kurduğu cümleler nedeniyle gözaltına alındı. Gözaltı kararı ardından Enver Aysever'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki Ender Aysever kimdir?

Türk gazeteci, roman ve oyun yazarı, televizyon sunucusu Enver Aysever, 24 Haziran 1971 tarihinde dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun oldu. Doğuş, Yeditepe ve Arel üniversitelerinde dersler verdi. Bir yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyeliği de yapan yazar, evli ve bir çocuk babasıdır.

Çeşitli platformlarda köşe yazıları yazmaktadır. Ayrıca kendi adıyla açtığı YouTube kanalında da paylaşımlar yapmaktadır.

TİYATRO ÇALIŞMALARI

Enver Aysever, lise yıllarında amatör olarak tiyatro ile ilgilenmeye başladı. 1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi sosyoloji bölümüne başlamadan hemen önce "Durdurulmuş Zamanın Fotoğrafı" adlı ilk profesyonel oyununu yazdı, sahneye koydu ve oyuncu olarak yer aldı. Oyunun provaları Tevfik Fikret Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilebildi. İlk gösterimleri Beyoğlu Tünel semtindeki Baro Han adlı iş hanında bulunan tiyatro salonunda gerçekleştirildi. Televizyon Gazeteciliği ve Sahne Sanatları dersleri verdi.

YAZARLIK ÇALIŞMALARI

Yazdığı çocuk oyunlarını "Çocuk Oyunları 1" adlı bir kitapta topladı. "Geç Kalmış Romantik" adlı bir öykü kitabının ardından, Bir An Bin Parça adlı bir roman yazdı. Bu romanı ile 2007 Yunus Nadi Roman Ödülü sahibi oldu.

