Erol Ayyıldız kimdir? İşte Bursa Valisi'nin mesleki kariyeri ve görev yaptığı yerler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile son olarak Bursa Valiliği'ne atanan Erol Ayyıldız'ın mesleki kariyeri ve görev aldığı yerleri bu haberde derledik.

EROL AYYILDIZ KİMDİR?

1966 yılında Giresun’un Piraziz İlçesinde doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. 1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlamıştır. Evli, 2 kız ve 1 erkek çocuk babasıdır.

EROL AYYILDIZ'IN MESLEKİ KARİYERİ

Meslek hayatı boyunca; Ordu Ulubey Kaymakamı, Kahramanmaraş Ekinözü Kaymakamı, Nevşehir Kozaklı Kaymakamı, Bitlis Vali Yardımcısı, Rize Çayeli Kaymakamı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı, Zonguldak Valisi, Aydın Valisi, İzmir Valisi son olarak, Eskişehir Valilisi olarak görev yaptı. Son olarak Bursa Valiliği'ne atandı.