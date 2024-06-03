Eskişehirspor'un yeni başkanı Ulaş Entok, 1984 yılında dünyaya geldi
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Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan olarak seçilen Ulaş Entok gündemde yer alırken kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor gibi sorular araştırıldı. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’i 3. sırada bitiren Eskişehirspor'un yeni başkanı Ulaş Entok'un hayatı ve biyografisi...
Yapılan seçimin ardından Eskişehirspor'un yeni başkan belli oldu. Seçime tek aday olarak giren ismin mesleği merak edilirken ne iş yapıyor sorusu gündeme geldi. Hayatına dair bilgiler haberimizde yer alıyor.
Yeni başkan, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan seçimin ardından belirlendi. Açık oylama şeklinde yapılan seçimin ardından başkan seçilen Entok, 1984 senesinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Fatih Sultan Mehmet, ortaokulu Melahat Ünügür, Lise öğrenimi Cumhuriyet Lisesi, Üniversite eğitimini ise Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nde tamamladı.
2009 senesinde pompa ve hidrofor sistemleri sektöründe olan aile şirketinde çalışma hayatına başlamasının ardından 1016 yılında Esteknik Pompa ve Mühendislik isimli şirketi kurdu.
2017 senesinde Eskişehir Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan isim, Eskişehirspor Kulubü’nde yöneticilik görevlerini yerine getirdi.
Avukat Bahar Entok ile evli olan Entok'un Masal adında bir çocuğu var.
Kaynak: Türkiye Gazetesi