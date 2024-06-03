Eskişehirspor'un yeni başkanı Ulaş Entok, 1984 yılında dünyaya geldi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Haziran 2024 17:11 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 17:23 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan olarak seçilen Ulaş Entok gündemde yer alırken kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor gibi sorular araştırıldı. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’i 3. sırada bitiren Eskişehirspor'un yeni başkanı Ulaş Entok'un hayatı ve biyografisi...