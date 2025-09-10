Eşref Rüya bu akşam başlıyor mu, yeni bölüm yayınlanacak mı? 10 Eylül Kanal D yayın akışı listesi...

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya için yeni sezon fragmanı paylaşıldı. Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın yazdığı, yönetmen koltuğuna ise Uluç Bayraktar’ın oturduğu dizide, bazı sahneler dikkat çekti.

Eşref'i devirdiği görülen Kadir’in “Burası benim şehrim, kuralları ben koyarım” çıkışı, yetimlerin geleceği hakkında soru işareti oluşturdu.

Eşref'in yeni düzen karşısında nasıl bir davranış sergileyeceği ve Rüya ile ilgili sırların ne zaman açığa kavuşacağı merak uyandırdı.

EŞREF RÜYA BU AKŞAM BAŞLIYOR MU?

Eşref Rüya yeni bölüm bu akşam ekranlarda olmayacak. 10 Eylül 2025 Çarşamba günü için Kanal D'nin yayın akışına bakıldığında o saatlerde tekrar bölümü yayılanacak.

Tims&B imzası taşıyan Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacaktır.

Büyük bir ilgiyle takip edilen Eşref Rüya'nın yeni bölümü 17 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

10 EYLÜL KANAL D YAYIN AKIŞI LİSTESİ