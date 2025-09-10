Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eşref Rüya bu akşam başlıyor mu, yeni bölüm yayınlanacak mı? 10 Eylül Kanal D yayın akışı listesi...

Eşref Rüya bu akşam başlıyor mu, yeni bölüm yayınlanacak mı? 10 Eylül Kanal D yayın akışı listesi...

Eşref Rüya bu akşam başlıyor mu, yeni bölüm yayınlanacak mı? 10 Eylül Kanal D yayın akışı listesi...
Fenomen dizi Eşref Rüya'nın bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıp çıkmayacağı merak konusu haline geldi. 2.sezon için geri sayım başlarken, yayınlanan tanıtımda Çağatay Ulusoy'un oynadığı Eşref Tek'in sözleri dikkat çekti. Özellikle “Siz hepiniz Eşref tek” yazılı mezar taşının ardından gelen "Alem buysa racon tek" çıkışı yeni sezonun çalkantılı geçeceğinin habercisi oldu.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya için yeni sezon fragmanı paylaşıldı. Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın yazdığı, yönetmen koltuğuna ise Uluç Bayraktar’ın oturduğu dizide, bazı sahneler dikkat çekti.

Eşref Rüya bu akşam başlıyor mu, yeni bölüm yayınlanacak mı? 10 Eylül Kanal D yayın akışı listesi... - 1. Resim

Eşref'i devirdiği görülen Kadir’in “Burası benim şehrim, kuralları ben koyarım” çıkışı, yetimlerin geleceği hakkında soru işareti oluşturdu. 

Eşref Rüya bu akşam başlıyor mu, yeni bölüm yayınlanacak mı? 10 Eylül Kanal D yayın akışı listesi... - 2. Resim

Eşref'in yeni düzen karşısında nasıl bir davranış sergileyeceği ve Rüya ile ilgili sırların ne zaman açığa kavuşacağı merak uyandırdı.

Eşref Rüya bu akşam başlıyor mu, yeni bölüm yayınlanacak mı? 10 Eylül Kanal D yayın akışı listesi... - 3. Resim

EŞREF RÜYA BU AKŞAM BAŞLIYOR MU?

Eşref Rüya yeni bölüm bu akşam ekranlarda olmayacak. 10 Eylül 2025 Çarşamba günü için Kanal D'nin yayın akışına bakıldığında o saatlerde tekrar bölümü yayılanacak.

Eşref Rüya bu akşam başlıyor mu, yeni bölüm yayınlanacak mı? 10 Eylül Kanal D yayın akışı listesi... - 4. Resim

BU AKŞAM EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANACAK MI?

Tims&B imzası taşıyan Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacaktır.

Eşref Rüya bu akşam başlıyor mu, yeni bölüm yayınlanacak mı? 10 Eylül Kanal D yayın akışı listesi... - 5. Resim

Büyük bir ilgiyle takip edilen Eşref Rüya'nın yeni bölümü 17 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Eşref Rüya bu akşam başlıyor mu, yeni bölüm yayınlanacak mı? 10 Eylül Kanal D yayın akışı listesi... - 6. Resim

10 EYLÜL KANAL D YAYIN AKIŞI LİSTESİ

  • 00:00 Eşref Rüya
  • 01:15 Mandıra Filozofu İstanbul
  • 02:00 Poyraz Karayel
  • 04:30 Kuzey Güney
  • 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:30 Arka Sokaklar
  • 19:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Eşref Rüya
  • 23:30 Çiçero

Sahipsizler dizisi oyuncu kadrosu! Yeni oyuncular kim?
