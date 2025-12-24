Yeni yıl haftasına kısa bir süre kala, Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya'nın yayın takvimi büyük bir ilgiyle takip edilmeye başlandı. Küçük yaşta yetim kalıp yalnızlığa itilmiş ve zamanla suç dünyasında güçlü bir konuma gelen Eşref'in hikayesini anlatan dizide izleyiciler gözlerini yeni yılın ilk bölümüne çevirdi.

Her sene Aralık sonu ve Ocak başında televizyon dizilerinin yayın programlarında kısa süreli değişiklikler oluyor. 2026 yılı öncesinde de Eşref Rüya dizisinin yeni bölümlerine ara verilip verilmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Tims&B Productions imzalı Eşref Rüya'nın ilk bölümü 19 Mart 2025 tarihinde yayınlandı. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral'ın kaleme aldığı, aksiyon ve dram türündeki Eşref Rüya'nın başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir yer alıyor.

Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Gözler yeni yılın ilk bölümünde

YENİ YIL HAFTASI BİRÇOK DİZİ EKRAN MACERASINA ARA VERİYOR

Yeni yıl haftası birçok dizinin ekran macerasına ara vermesi nedeniyle birçok dizinin yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. TV kanalların hem yılbaşı tatili ve hem de reklamverenlerin yeni yıl reklam fiyatlarını belirlemesi nedeniyle verdiği birkaç haftalık dizi yayını arasıyla ilgili bu sene belirsizlik yaşanıyor.

Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Gözler yeni yılın ilk bölümünde

EŞREF RÜYA YENİ YILDA YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANACAK MI?

Eşref Rüya dizisinin yeni yılda yeni bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Kanal D'den konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmese de, dizinin yayın takvimi göz önüne alındığında, kısa süre içinde yapım ekibi tarafından izleyicileri bilgilendirecek bir duyurunun yapılması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası