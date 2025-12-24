2026 yılı öncesi yeni yıl haftasına girilirken televizyon kanallarının dizi yayınlarına ara verip vermeyeceği izleyicilerin gündeminde. Reklam planlamaları ve yeni yapımların yayın takvimi, karar sürecinde belirleyici olurken izleyiciler özellikle "Taşacak Bu Deniz", "Uzak Şehir", "Halef: Köklerin Çağrısı" ve "Veliaht" gibi dizilerin ara verip vermeyeceğini merak ediyor.

Televizyon ekranlarında her yıl aralık sonu ve ocak başında verilen dizi arası, bu sezon için netleşmedi. ATV, Kanal D ve Star TV başta olmak üzere birçok kanalın yayın planı kulislerde tartışılırken "Diziler yılbaşı arası verecek mi, hangi diziler haftaya yok?" araştırılıyor.

DİZİLER YILBAŞI ARASI VERECEK Mİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Televizyon kanallarının yılbaşı döneminde dizilere ara verme geleneği bu sezon belirsizliğini koruyor. Reklamverenlerin yeni yıl fiyatlandırmaları ve kanalların stok bölümlerinin durumu, yayın akışlarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle net bir “toplu ara” kararının henüz alınmadı.

Kulis bilgilerine göre bazı diziler yayınlarına ara vermeden devam edebilirken bazı yapımların ise bir veya iki haftalık kısa bir mola vermesi gündemde. Özellikle yeni başlayacak dizilerin yayın tarihleri, mevcut dizilerin ara kararlarını da şekillendirecek. Son gelişmelere göre sezon arası veren İnci Taneleri dizisinin de 5 Ocak'ta sete çıkması bekleniyor.

HANGİ DİZİLER HAFTAYA YOK?

atv’nin yeni sezonda ekrana getirmeyi planladığı A.B.İ. dizisinin yayın tarihiyle ilgili değişiklik ihtimali konuşuluyor. Dizinin 1 Ocak Perşembe günü yayınlanması halinde, perşembe akşamı yayınlanan Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı dizilerinin ara vermeden ekrana gelme ihtimali güçleniyor.

Star TV cephesinde ise Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın başrollerini paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisinin yayın günüyle ilgili kararın diğer kanalların hamlelerine göre şekilleneceği belirtiliyor. Bu nedenle bazı diziler için haftaya olup olmayacağı henüz belli değil.

TAŞACAK BU DENİZ ARA VERECEK Mİ?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin yayın durumuna ilişkin resmi bir ara kararı açıklanmadı. Mevcut planlamaya göre dizinin kısa bir yılbaşı molası vermeden yayınını sürdürmesi ihtimaller arasında yer alıyor.

Benzer şekilde perşembe akşamlarının dikkat çeken yapımlarından Uzak Şehir ve İnci Taneleri için de set ve yayın takvimlerinin yeniden düzenlendiği, ancak uzun süreli bir ara planlanmadığı kulislerde konuşuluyor.

