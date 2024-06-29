EURO 2024 son 16 turu bu akşam İsviçre-İtalya ve Almanya-Danimarka maçları ile başlıyor

EURO 2024'te heyecan devam ederken grup karşılaşmalarının ardından son 16 turu başlıyor. Milyonların takip ettiği Avrupa Şampiyonasında bugün maç var mı, kimin merak ediliyor. Futbolseverlerin araştırdıkları arasında ise son 16 tek maç mı sorusu yer aldı.

Dünyanın her yerinden takip edilen EURO 2024'te futbol yarışı sürerken bugün son 16 karşılaşmaları başlıyor. Türkiye'nin Çekya'yı yenerek kaldığı turda yeni rakibiyle karşılaşmasının çalışmarı da devam ediyor. Futbolseverlerin ise son 16 maçları ne zaman, rövanş var mı merak ediyor.

EURO 2024 SON 16 TURU TEK MAÇ MI?

Karşılaşmalar tek maç olarak oynanacak.

F Grubu'nda yer alan Türkiye, Gürcistan'ı 3-1 yenerken, Portekiz'e 3-0 yenildi. Son karşılaşmada Çekya'ı 2-1 yenerek adını son 16'ya yazdırdı. Son 16 turunda D Grubu lideri Avusturya ile eşleştik.

EURO 2024 MAÇ TAKVİMİ

29 Haziran:

19.00 İsviçre-İtalya (Berlin Olimpiyat Stadı)

22.00 Almanya-Danimarka (BVB Stadı-Dortmund)

30 Haziran Pazar:

19.00 İngiltere-Slovakya (AufSchalke Arena-Gelsenkirchen)

22.00 İspanya-Gürcistan (Köln Stadı)

1 Temmuz Pazartesi:

19.00 Fransa-Belçika (Düsseldorf Arena)

22.00 Portekiz-Slovenya (Frankfurt Arena)

2 Temmuz Salı:

19.00 Romanya-Hollanda (Münih Futbol Arena)

22.00 Avusturya-Türkiye (Leipzig Stadı)

HANGİ ÜLKELER SON 16'YA KALDI?

A Grubu'nda Almanya ile İsviçre, B Grubu'nda İspanya ile İtalya, C Grubu'ndan İngiltere ve Danimarka, D Grubu'nda Avusturya ile Fransa, E Grubu'nda Romanya ile Belçika, F Grubu'nda ise Portekiz ile Türkiye ilk 2 sırada yer alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Slovenya, Hollanda, Slovakya ve Gürcistan da en iyi 4 grup üçüncüsü olarak mücadele edecek.

SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avrupa Şampiyonası'nda serüven devam ederken son 16 maçları bugün başlıyor. Turda ilk olarak İsviçre-İtalya ve Almanya-Danimarka mücadele edecek.