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 Halil Umut Meler'e EURO 2024'te yeni görev! Yöneteceği karşılaşma belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Euro2024, Haber

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

EURO 2024'te görev alan Türk hakem olarak dikkat çeken Halil Umut Meler, son 16 turunda da düdük çalacak. Meler'in yöneteceği maç belli oldu.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) düdük çalan tek Türk hakem olan Halil Umut Meler, son 16 turunda da görev alacak. Şampiyonada daha önce E Grubu'nda Belçika - Slovakya ve D Grubu'nda Polonya - Avusturya müsabakalarını yöneten Meler, üçüncü maçına atandı.

İNGİLTERE-SLOVAKYA MAÇINI YÖNETECEK

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 30 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da oynanacak İngiltere - Slovakya son 16 turu karşılaşmasını yönetecek.

Almanya'nın Gelsenkirchen şehrindeki Arena AufSchalke'de oynanacak maçta Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic olacak.

Mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Marco Fritz VAR, Christian Dingert AVAR, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski VAR supervisor ve Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Jure Praprotnik rezerv yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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