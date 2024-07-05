EURO 2024 Türkiye - Hollanda maçı muhtemel 11 kadrosunda Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler var
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yarın akşam çeyrek final karşılaşmasında Hollanda ile mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız'da heyecan sürerken ilk 11 belli oldu mu, muhtemel kadroda kimler var merak ediliyorken Hakan Çalhanoğlu'nun kart cezası sona erdi.
Türkiye'nin heyecanla beklediği EURO 2024 Türkiye - Hollanda maçına kısa süre kalmasıyla beraber muhtemel 11'ler gündeme geldi.
İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü kart cezalısı olması sebebiyle sahada yer alamazken Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın şans verilmesi halinde forma giyebilecek.
TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI İLK 11'LER
Yarın akşam oynanacak olan karşılaşmaya saatler kala muhtemel kadro belli oldu.
Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler ile sahaya çıkmamız bekleniyor.
Asıl kadro maçtan bir süre sonra belli olurken gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
TÜRKİYE, HOLLANDA'YI YENERSE KİMİNLE EŞLEŞECEK?
Milli takım, F Grubu'ndan çıkarak son 16da Avusturya ile mücadele ederken 2-1'lik skorla çeyrek finale yükseldi.
Cumartesi günü oynanacak olan maçın galibi olursak, İngiltere-İsviçre maçının kazananı ile yarı finale çıkacağız.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı Clement Turpin yönetirken yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. VAR koltuğunda Jerome Brisard otururken dördüncü hakem Felix Zwayer oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi