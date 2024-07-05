EURO 2024 Türkiye - Hollanda maçı muhtemel 11 kadrosunda Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler var

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Temmuz 2024 11:28 - Güncelleme: 5 Temmuz 2024 11:36 - Güncelleme:

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Yarın akşam çeyrek final karşılaşmasında Hollanda ile mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız'da heyecan sürerken ilk 11 belli oldu mu, muhtemel kadroda kimler var merak ediliyorken Hakan Çalhanoğlu'nun kart cezası sona erdi.