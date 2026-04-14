Yeni sezonun dikkat çeken projeleri arasında yer alan Başkalarının Hayatı dizisi, uyarlama hikayesiyle öne çıkıyor. Eylül Lize Kandemir’in başrolünde yer aldığı yapımın uyarlandığı dizi ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Başkalarının Hayatı hangi diziden uyarlama?

Ay Yapım imzası taşıyan ve yeni yayın döneminde ekrana gelmesi planlanan Başkalarının Hayatı dizisiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Hem konusu hem de uyarlama hikayesiyle gündem olan proje, televizyon dünyasında şimdiden konuşuluyor.

BAŞKALARININ HAYATI HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Başkalarının Hayatı dizisi, Meksika yapımı “Rubi” dizisinden uyarlanıyor. 2004 yılında yayınlanan ve başrolünde Barbara Mori’nin yer aldığı Rubi, Latin Amerika televizyon tarihinin en dikkat çeken yapımlarından biri olarak biliniyor. Hikaye, güzelliğini ve zekasını kullanarak zengin bir hayata ulaşmaya çalışan genç bir kadının yükseliş ve düşüş sürecini konu alıyor.

Orijinal yapım, Yolanda Vargas Dulché’nin aynı adlı çizgi romanından televizyona uyarlanmıştı. Büyük ilgi gören dizi, entrika ve dram unsurlarını yoğun şekilde barındırmasıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

BAŞKALARININ HAYATI KONUSU NE?

Dizinin yerli versiyonunda hikaye, maddi zorluklar içinde büyüyen ve daha iyi bir hayatın hayalini kuran Hülya karakteri etrafında şekilleniyor. Üniversiteye başladığı ilk gün, oldukça varlıklı bir aileden gelen Neslihan ile tanışan Hülya, kendisini olduğundan farklı göstererek onunla yakın arkadaş olur. Yalanlar söyleyen Hülya, kurduğu entrikalı oyunlarla sınıf atlamaya çalışır.

Haberle İlgili Daha Fazlası