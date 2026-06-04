Fas Hükûmeti Burs Programı başvuruları başladı. 2026-2027 akademik yılı kapsamında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik toplam 25 kişi Fas Hükümeti başvurusunda bulunabilecek. Peki, Fas Hükûmeti Burs Programı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Fas Hükümeti, 2026-2027 akademik yılı kapsamında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik toplam 25 burs kontenjanı açtığını duyurdu. Fas Hükûmeti Burs Programı başvuruları süreci 3 Haziran 2026 tarihinde saat 16.00'da başladı.

Adaylar, burs programına 12 Haziran 2026 saat 12.00'ye kadar başvuruda bulunabilecek. Başvuruların ardından adaylar için 15 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00'da yüz yüze sözlü sınav gerçekleştirilecek.

Fas Hükûmeti Burs Programı başvuruları başladı (Burs başvuru şartları açıklandı)

BURSLARA İLİŞKİN ŞARTLAR

1. Burslar yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmektedir.

2. Burslar lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde verilmektedir.

3. Genel eğitim dili Fransızca’dır. Ancak Arap Dili ve Edebiyatı ile İslami Araştırmalar bölümlerinde dersler Arapça düzenlenecektir. Adayların başvuracakları bölüme göre Fransızca veya Arapça dillerine hâkim olmaları şarttır.

4. Lisans alanında Başvuracak adayların 19-23 yaş aralığında olması ve "çok iyi" ya da "iyi" derecede mezuniyete sahip olması gerekmektedir. Yüksek Lisans alanında başvuracak adayların en az "iyi" derece ile alınmış bir lisans diplomasına sahip olması şarttır.

5.Yüksek Lisans / Doktora alanında başvuru yapacak adayların seçtikleri üniversite ve bölümü net olarak belirtmeleri gerekmektedir. 6.Lisans bursuna başvuracak adayların, "çok iyi" ya da "iyi" derecede mezuniyete sahip olmaları gerekmektedir.

7.Burs almaya hak kazanan adayların Fas'a gitmeden önce uzun süreli öğrenim vizesi almaları zorunludur.



Adayların öncelikle www.basvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden çevirim içi başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Sistemden başvurusu bulunmayan adaylar sözlü sınava kesinlikle alınmayacak.

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