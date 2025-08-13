Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman ve hangi kanalda? Fener UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Feyenoord’u Kadıköy’de ağırladı. Her saniyesi heyecan dolu geçen karşılaşma temsilcimiz Fenerbahçe'nin 5-2'lik galibiyeti ile sona erdi. Böylece Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu biletini kapmış oldu. Futbolseverler ise yeni rakibi ve maç tarihini merak etti. Hepsi belli oldu. Fenerbahçe - Benfica ile karşılaşacak, tarih de belli oldu, işte detaylar...

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü Benfica'yı ağırlayacak. Maçın rövanşı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak. Eşleşmeyi geçen takım, adını "Devler Ligi"nde lig etabına yazdıracak.

İlgili Haber Fenerbahçe'de Jhon Duran sakatlandı mı? Maçı yarıda bırakan yıldızın sağlık durumu belli oldu

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Benfica maçını TRT canlı olarak yayınlayacak.