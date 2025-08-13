Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman ve hangi kanalda? Fener UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna çıktı

Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman ve hangi kanalda? Fener UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna çıktı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaştığı Feyenoord'u evinde 5-2'lik skor ile mağlup etti. Deplasmandaki maçta son dakika golü ile geriye düşen sarı lacivertliler evinde çıktığı 2. maçta gol olup yağdı ve tur biletini kaptı. Rakip Benfica oldu, taraftar ise heyecanla maç tarihini araştırıyor. Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Merak ettiğiniz soruların cevaplarını bu haberde derledik. 

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Feyenoord’u Kadıköy’de ağırladı. Her saniyesi heyecan dolu geçen karşılaşma temsilcimiz Fenerbahçe'nin 5-2'lik galibiyeti ile sona erdi. Böylece Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu biletini kapmış oldu. Futbolseverler ise yeni rakibi ve maç tarihini merak etti. Hepsi belli oldu. Fenerbahçe - Benfica ile karşılaşacak, tarih de belli oldu, işte detaylar... 

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü Benfica'yı ağırlayacak. Maçın rövanşı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak. Eşleşmeyi geçen takım, adını "Devler Ligi"nde lig etabına yazdıracak.

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Benfica maçını TRT canlı olarak yayınlayacak. 

