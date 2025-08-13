Fenerbahçe - Feyenoord'u yenince UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe sahasında Feyenoord'u ağırladı. Kıran kırana geçen maçta yürekler ağza geldi. Feyenoord'da Watanabe golüyle can sıktı. Sonra Kadıköy’de Fenerbahçe kasırgası çıktı. Archie Brown’la eşitlik, Jhon Duran’la galibiyet sayısı geldi. Fred on sekiz dışından jenerikleri süslerken gol kervanına En-Nesyri ve Talisca da katıldı. Böylece sarı lacivertiler play-off turuna yükseldi. Bu galibiyet sonrası UEFA ülke puanı sıralaması bir kez daha değişti. Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığı araştırılıyor. İşte son listedeki yerimiz...

1- İngiltere: 94.939

2- İtalya: 84. 374

3- İspanya: 78.703

4- Almanya: 74.545

5- Fransa: 67.748

6- Hollanda: 60.950

7- Portekiz: 55.166

8- Belçika: 52.950

9- Türkiye: 43.000

10- Çekya: 39.800

Gözler ise UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimizden Beşiktaş ve Başakşehir’e çevrildi.