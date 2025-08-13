Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe - Feyenoord'u yenince UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Türkiye kaçıncı sırada?

Fenerbahçe - Feyenoord'u yenince UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Türkiye kaçıncı sırada?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe - Feyenoord&#039;u yenince UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA, Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi, Türkiye, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki tüm maçlar tamamlandı. Fenerbahçe 2-1'in rövanşında Feyenoord'u 5-2 yendi ve play-off turuna adını yazdırdı. Futbolseverlere büyük sevinç yaşatan bu galibiyetin ardından UEFA ülke puanı sıralaması bir kez daha değişti. Peki son listede Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? İşte Türkiye'nin güncel puanı ve bulunduğu konum...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe sahasında Feyenoord'u ağırladı. Kıran kırana geçen maçta yürekler ağza geldi.  Feyenoord'da Watanabe golüyle can sıktı. Sonra Kadıköy’de Fenerbahçe kasırgası çıktı. Archie Brown’la eşitlik, Jhon Duran’la galibiyet sayısı geldi. Fred on sekiz dışından jenerikleri süslerken gol kervanına En-Nesyri ve Talisca da katıldı. Böylece sarı lacivertiler play-off turuna yükseldi. Bu galibiyet sonrası UEFA ülke puanı sıralaması bir kez daha değişti. Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığı araştırılıyor. İşte son listedeki yerimiz... 

Fenerbahçe - Feyenoord'u yenince UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Türkiye kaçıncı sırada? - 1. Resim

1- İngiltere: 94.939

Fenerbahçe - Feyenoord'u yenince UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Türkiye kaçıncı sırada? - 2. Resim

2- İtalya: 84. 374

Fenerbahçe - Feyenoord'u yenince UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Türkiye kaçıncı sırada? - 3. Resim

3- İspanya: 78.703

Fenerbahçe - Feyenoord'u yenince UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Türkiye kaçıncı sırada? - 4. Resim

4- Almanya: 74.545

Fenerbahçe - Feyenoord'u yenince UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Türkiye kaçıncı sırada? - 5. Resim

5- Fransa: 67.748

Fenerbahçe - Feyenoord'u yenince UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Türkiye kaçıncı sırada? - 6. Resim

6- Hollanda: 60.950

Fenerbahçe - Feyenoord'u yenince UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Türkiye kaçıncı sırada? - 7. Resim

7- Portekiz: 55.166

Fenerbahçe - Feyenoord'u yenince UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Türkiye kaçıncı sırada? - 8. Resim

8- Belçika: 52.950

Fenerbahçe - Feyenoord'u yenince UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Türkiye kaçıncı sırada? - 9. Resim

9- Türkiye: 43.000

Fenerbahçe - Feyenoord'u yenince UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Türkiye kaçıncı sırada? - 10. Resim

10- Çekya: 39.800

Gözler ise UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimizden Beşiktaş ve Başakşehir’e çevrildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
CHP'li vekil doğruladı! 1 büyükşehir, 3 ilçe belediyesi AK Parti'ye geçiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de Jhon Duran sakatlandı mı? Maçı yarıda bırakan yıldızın sağlık durumu belli oldu - HaberlerMaçı yarıda bırakan yıldızın sağlık durumu belli olduUEFA ülke puanı sıralaması güncel! Türkiye kaçıncı sırada? - HaberlerUEFA ülke puanı sıralaması güncel! Türkiye kaçıncı sırada?Melih Kunukcu kimdir, ne iş yapıyor? İrem Derici'ye evlenme teklifi etti - HaberlerMelih Kunukcu kimdir, ne iş yapıyor? İrem Derici'ye evlenme teklifi ettiYKS tercihleri bitti mi, 13 Ağustos'ta tercih yapılır mı? - HaberlerYKS tercihleri bitti mi, 13 Ağustos'ta tercih yapılır mı?Şampiyonlar Ligi Play Off ve lig maçları ne zaman? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi belli oldu - HaberlerŞampiyonlar Ligi Play Off ve lig maçları ne zaman? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi belli olduFenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti? - HaberlerFenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti?
Sonraki Haber Yükleniyor...