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Fenerbahçe, Melissa Vargas, Gizem Örge, Aslı Kalaç ve Meliha Diken ile sözleşme uzattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe, Melissa Vargas, Gizem Örge, Aslı Kalaç ve Meliha Diken ile sözleşme uzattı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımının birkaç oyuncusu ile sözleşmelerini uzatmasının ardından Melissa Vargas ve Gizem Örge'nin sözleşmesi ne zamana kadar, bitti mi araştırıldı. A Milli Kadın Voleybol Takımımızda yer alan oyuncular ile sözleşmenin uzatılması taraftarı sevindirdi.

Yeni sezon heyecanı başlarken Fenerbahçe, 4 oyuncusu ile sözleşme uzattı. Taraftarların sevdiği isimlerle imza atılmasıyla beraber geçtiğimiz günlerde de 6 kişi ile yollar ayrılmıştı. Gizem Örge ve Meliha Diken'in sözleşmesi ne zaman son merak ediliyordu.

MELİSSA VARGAS SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Fenerbahçe, 4 isim ile yaptığı anlaşmayı duyururken geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı isimler arasında Irina Fetisova, Cansu Çetin, Ada Germen, Buse Ünal, Ergül Avcı ve Meryem Boz yer almıştı.

Fenerbahçe, Melissa Vargas, Gizem Örge, Aslı Kalaç ve Meliha Diken ile sözleşme uzattı - 1. Resim

Vargas ile 3, Gizem ve Aslı ile 2'şer, Meliha'yla da 1 yıllık yeni sözleşme imzalanırken kulüpten yapılan açıklama şöyle oldu:

"Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın 2024-25 sezonu kadro yapılanması kapsamında Melissa Vargas’la 3, Gizem Örge ve Aslı Kalaç’la 2’şer, Meliha Diken’le de 1 yıl sözleşme uzatıldı. Voleybolcularımıza, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz."

Buna göre Vargas, 3 sene daha Fenerbahçe formasını giyecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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