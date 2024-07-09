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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 imza birden! Melissa Vargas detayı...

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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı&#039;nda 4 imza birden! Melissa Vargas detayı...
Fenerbahçe, Voleybol, Haber

Spor Haberleri

Yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına devam eden ve geçtiğimiz günlerde 6 oyuncusuyla yollarını ayıran Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 4 ismin sözleşmesini uzattığını duyurdu.

2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadrosu için çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertli kulüp, 4 oyuncunun sözleşmesini yenilediğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Melissa Vargas, Gizem Örge, Aslı Kalaç ve Meliha Diken'in mukavelelerinin uzatıldığı belirtildi.

Vargas ile 3, Gizem ve Aslı ile 2'şer, Meliha'yla da 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

6 İSİMLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz günlerde 6 oyuncusu ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada Irina Fetisova, Cansu Çetin, Ada Germen, Buse Ünal, Ergül Avcı ve Meryem Boz ile yeni sezon yapılanması kapsamında yolların ayrıldığı belirtilmiş ve "Oyuncularımıza bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denilmişti.

Düzenleyen:  - Spor
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