A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki maç programı belli oldu
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup müsabakalarında 29 Temmuz'da Hollanda, 1 Ağustos'ta Dominik Cumhuriyeti, 4 Ağustos'ta da İtalya ile karşılaşacak.
Fransa’nın ev sahipliğinde 27 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları, grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.
Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:
- 29 Temmuz / 10.00 Türkiye - Hollanda
- 1 Ağustos / 10.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti
- 4 Ağustos / 10.00 Türkiye - İtalya