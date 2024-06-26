A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki maç programı belli oldu

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Haziran 2024 15:19 - Güncelleme: 26 Haziran 2024 15:21 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup müsabakalarında 29 Temmuz'da Hollanda, 1 Ağustos'ta Dominik Cumhuriyeti, 4 Ağustos'ta da İtalya ile karşılaşacak.

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