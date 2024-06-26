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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki maç programı belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Filenin Sultanları, Haber

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup müsabakalarında 29 Temmuz'da Hollanda, 1 Ağustos'ta Dominik Cumhuriyeti, 4 Ağustos'ta da İtalya ile karşılaşacak.

Fransa’nın ev sahipliğinde 27 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları, grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:

  • 29 Temmuz  / 10.00 Türkiye - Hollanda
  • 1 Ağustos / 10.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti
  • 4 Ağustos / 10.00 Türkiye - İtalya  

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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