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Fenerbahçe Olympiakos'u elerse yarı final rakibi kim olacak? Fenerbahçe’nin Konferans Ligi yarı final muhtemel rakipleri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Olympiakos&#039;u elerse yarı final rakibi kim olacak? Fenerbahçe’nin Konferans Ligi yarı final muhtemel rakipleri

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Olympiakos'u elerse yarı final rakibi Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibi olacak | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rakibi Olympiakos oldu. Fenerbahçe’nin çeyrek final rakibinin yanı sıra Olympiakos'u eleyip yarı finale kalması durumunda muhtemel rakipleri de belli oldu. Peki, Fenerbahçe çeyrek finali geçerse yani Olympiakos'u elerse yarı finalde kiminle eşleşecek? İşte Fenerbahçe’nin muhtemel yarı final rakipleri!

Fenerbahçe Olympiakos'u elerse rakibi kim olacak? Fenerbahçe’nin Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşmesinin ardından gözler bir yandan yarı final rakibine de çevrildi. Kupayı gözüne kestiren Fenerbahçe’de Olympiakos'u elemesi durumunda yarı final rakibi merak ediliyor. İşte, Fenerbahçe’nin Olympiakos'u elemesi durumunda Konferans Ligi yarı final muhtemel rakibi!

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS'U ELERSE YARI FİNAL RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'u elerse yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibi ile eşleşecek.

Konferans Ligi’nde çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak.

Yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Konferans Ligi'nde final maçı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda yapılacak.

KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ 2024

Club Brugge (Belçika)-PAOK (Yunanistan)

Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe

Aston Villa (İngiltere)-Lille (Fransa)

Viktoria Plzen (Çekya)-Fiorentina (İtalya)

KONFERANS LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ 2024

Aston Villa-Lille / Olympiakos-Fenerbahçe

Viktoria Plzen-Fiorentina / Club Brugge-PAOK

Fenerbahçe Olympiakos'u elerse yarı final rakibi kim olacak? Fenerbahçe’nin Konferans Ligi yarı final muhtemel rakipleri - 1. Resim

OLYMPİAKOS ÇEYREK FİNALE NASIL KALDI?

Olympiakos, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan başladı.

Söz konusu turda eşleştiği Genk'i saf dışı bırakan kırmızı-beyazlı ekip, play-off'ta Sırbistan'ın Cukaricki ekibiyle karşı karşıya geldi.

Rakibini 2 maç sonunda da mağlup eden Olympiakos, gruplara kalmayı başardı. A Grubu'nda Almanya'dan Freiburg, Sırbistan'dan Backa Topala ve İngiltere'den West Ham United ekipleriyle eşleyen Yunan temsilcisi, 3. sırada yer alarak yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam etti.

Bahsi geçen organizasyonda son 16 play-off turunda Ferencvaros'u saf dışı bırakan Olympiakos, son 16 turunda ise Maccabi Tel Aviv'i eleyerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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