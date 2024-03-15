Fenerbahçe Olympiakos'u elerse yarı final rakibi kim olacak? Fenerbahçe’nin Konferans Ligi yarı final muhtemel rakipleri

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mart 2024 21:40 - Güncelleme: 15 Mart 2024 21:40 - Güncelleme:

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Fenerbahçe Olympiakos'u elerse yarı final rakibi Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibi olacak | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rakibi Olympiakos oldu. Fenerbahçe’nin çeyrek final rakibinin yanı sıra Olympiakos'u eleyip yarı finale kalması durumunda muhtemel rakipleri de belli oldu. Peki, Fenerbahçe çeyrek finali geçerse yani Olympiakos'u elerse yarı finalde kiminle eşleşecek? İşte Fenerbahçe’nin muhtemel yarı final rakipleri!