Türk tiyatro ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Ferdi Atuner, 82 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Süha Uygur sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Ferdi Altuner kimdir?

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Ferdi Atuner 1 Ocak 1944 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Altuner, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda oynadı. Bazı jeneriklerde adı hatalı biçimde Ferdi Altuner olarak geçer. Çok sayıda TV dizisi ve sinema projesinde yer aldı. Ferdi Altuner, Olacak O Kadar, Ayrılsak da Beraberiz gibi ünlü yapımlarla hafızalara kazınmıştı.

VEFATINI SUHA UYGUR DUYURDU

Suha Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ferdi Atuner ustamızda ardından iyilikler ve güzellikler bırakıp bizlere veda etmiş. Seni her zaman sevgi ve saygıyla anacağım. Mekanın cennet olsun usta…"

