İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı! Çocuklarına sitem dolu sözler var
Bir süredir hastanede tedavi altında bulunan İbrahim Tatlıses bugün taburcu oldu. Sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Tatlıses, "Her şeyi devlete bıraktım. Kuruş yok, bazıları yüzünden ailemin de bir kısmı mağdur kaldı. Parayı kendim kazandım, saçarım dağıtım kime ne?" dedi.
- İbrahim Tatlıses, safra kesesi kaynaklı bakteriyel enfeksiyon (kolesistit) tanısıyla hastaneye kaldırıldı.
- Tedavi sonrası safra kesesi ameliyatı geçirdi ve ameliyatı başarılı oldu.
- Hastaneden taburcu edilirken, kendisine bebek gibi bakıldığını belirterek sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Tatlıses, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarda hayatını kaybedenlere rahmet diledi.
- Bazı çocuklarının kendisini hastanede yalnız bırakmasına tepki göstererek, babalara değer verilmesi gerektiğini vurguladı.
- Tüm mirasını devlete bıraktığını ifade eden Tatlıses, kendi kazandığı parayı harcamakta özgür olduğunu belirtti.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da İstanbul'daki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Sanatçı tedbir amaçlı olarak yoğun bakıma alınmış, safra kesesi kaynaklı bakteriyel bir enfeksiyon olan kolesistit (safra kesesi iltihabı) tanısı ile antibiyotik tedavisine başlanmıştı.
Tedavi sürecinin ardından Tatlıses, geçtiğimiz günlerde safra kesesi ameliyatı oldu. Ameliyatı başarılı geçen Tatlıses, bugün de hastaneden taburcu edildi.
"BANA BEBEKLER GİBİ BAKTILAR"
Tatlıses, hastane çıkışı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Dünyada hastane arıyorsanız yer burası. Hani yazıyorlar ‘İbrahim Tatlıses yoğun bakımda'; yoğun bakım değil bebek bakım orası. Bana bebekler gibi baktılar bana hepsine teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Hepsini evlat edindim, evladım gibi oldu. Safra kesemi aldılar, ne safra kesesiymiş, kafam kadar taş çıktı. Hocalarıma teşekkür ediyorum."
Hastanede hep haberleri izlediğini belirten Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya liderlerini Antalya'ya getirdiği için teşekkür etti. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda ölenlere rahmet dileyen Tatlıses, yaralılara da kendisi gibi taburcu olmalarını diledi.
"ALLAH ÇOCUKLARIMDAN RAZI OLSUN AMA HEPSİNDEN DEĞİL"
Sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Tatlıses, sözlerine şöyle devam etti: "Dostlarım hiç yalnız bırakmadılar, İzmir'den ve Ankara'dan geldiler hepsine teşekkür ediyorum. Dost bugünde lazım. Allah çocuklarımdan razı olsun ama hepsinden değil. Tuğçe benim canım, Allah ondan razı olsun. Ama A harfini alfabeden sildim. Çocuklarımın bazılarının hastaneye alınmamasını ben istemedim. Onlar benim kalbimde hak ettikleri yerde değiller. Benim babam bu haldeyken ben babamı yalnız bırakmam, babam için ölürüm. Keşke mezardan kalksa boynumu baltayla kesse. Babaların kıymeti ne zaman anlaşılır bilmiyorum."
"BÜTÜN MİRASIMI DEVLETE BIRAKIYORUM"
Vasiyetinde de her şeyi devlete bıraktığını ifade eden Tatlıses, "Kuruş yok, bazıları yüzünden ailemin de bir kısmı mağdur kaldı. Bana babam para bırakmadı, babam ciğerciydi. Parayı kendim kazandım, saçarım dağıtım kime ne? Parayı ben kazanmışım. Ben onlara çok büyük miras bıraktım farkında değiller. İbrahim Tatlıses deyince bütün kapılar açılıyor, onu kullanmasını bilemediler" diye konuştu.
Konuşmasının sonunda "Baboş" isimli yeni şarkısının hafta içinde çıkacağını ifade eden aktaran Tatlıses, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili ise "Fener yener" dedi.