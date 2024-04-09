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Futbolcu Gareth Bale’ın öldüğü iddia edildi! Sosyal medya da birçok kişi paylaşım yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Futbolcu Gareth Bale’ın öldüğü iddia edildi! Sosyal medya da birçok kişi paylaşım yaptı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbolcu Gareth Bale hakkında yayılan ölüm iddiaları sosyal medyayı salladı! Sosyal medya platformlarında son günlerde dolaşan haberler, eski futbolcu Gareth Bale'ın öldüğü iddialarını gündeme taşıdı. Gareth Bale öldü mü? İşte detaylar...

Tottenham Hotspur, Real Madrid ve Los Angeles FC gibi takımlarda forma giymiş olan Gareth Bale'ın futbolu bıraktıktan sonra golf sporuna yöneldiği biliniyor. Ancak son dönemde Bale'ın öldüğüne dair paylaşımlar sosyal medyada büyük bir karışıklığa neden oldu.

Futbolcu Gareth Bale’ın öldüğü iddia edildi! Sosyal medya da birçok kişi paylaşım yaptı - 1. Resim

GARETH BALE ÖLDÜ MÜ?

Gareth Bale'ın futbolu bırakması ve sakin bir yaşam sürdürmesiyle bilinen sporcu ölüm iddialarıyla gündeme gelince hayranlarını endişelendirdi. Özellikle Real Madrid döneminde önemli başarılar elde eden Bale 2023 yılında futbolu bırakmıştı. Ancak sosyal medyada dolaşan ölüm haberleri gerçeği yansıtmıyor ve resmi bir kaynaktan doğrulanmış bilgiye dayanmıyor.

Futbolcu Gareth Bale’ın öldüğü iddia edildi! Sosyal medya da birçok kişi paylaşım yaptı - 2. Resim

GARETH BALE YAŞIYOR MU?

Gareth Bale'ın öldüğüne dair yapılan paylaşımların beğeni ve etkileşim almak amacıyla yapılan yanıltıcı bilgiler olduğu düşünülüyor. Bale hakkında sağlık durumuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken ölüm iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanıyor. Sosyal medya kullanıcıları doğrulanmamış haberlere karşı dikkatli olmaya çağrılıyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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