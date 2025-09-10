Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ikinci maçında İngiliz ekibi Liverpool'u ağırlayacak. Tarihi mücadele için geri sayım başlarken, "Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta?" soruları aramalarda öne çıkıyor. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de merak ediliyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ikinci maçında İngiltere’nin güçlü ekiplerinden Liverpool’u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, tarihi mücadele öncesinde hazırlıklarına bütün hızıyla devam ederken, "Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta?" soruları da araştırılmaya başlandı.
GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Liverpool maçı, 30 Eylül 2025 Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak. Devler Ligi mücadelesinde ilk düdük saat 22.00’de çalacak.
GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanında nefesler tutuldu. Temsilcimiz Galatasaray'ın Liverpool ile karşılaşacağı mücadele, TRT 1 ekranlarından ve tabii platformundan canlı olarak izlenebilecek.
GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Galatasaray kulübünün genel uygulamalarına göre, maç biletleri karşılaşmalardan yaklaşık 3-4 gün önce satışa sunuluyor. Galatasaray-Liverpool maç biletlerinin de 26 Eylül'de satışa çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten gelecek resmi açıklamalar takip ediliyor.