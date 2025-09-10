Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ikinci maçında İngiltere’nin güçlü ekiplerinden Liverpool’u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, tarihi mücadele öncesinde hazırlıklarına bütün hızıyla devam ederken, "Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta?" soruları da araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Liverpool maçı, 30 Eylül 2025 Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak. Devler Ligi mücadelesinde ilk düdük saat 22.00’de çalacak.

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanında nefesler tutuldu. Temsilcimiz Galatasaray'ın Liverpool ile karşılaşacağı mücadele, TRT 1 ekranlarından ve tabii platformundan canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray kulübünün genel uygulamalarına göre, maç biletleri karşılaşmalardan yaklaşık 3-4 gün önce satışa sunuluyor. Galatasaray-Liverpool maç biletlerinin de 26 Eylül'de satışa çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten gelecek resmi açıklamalar takip ediliyor.