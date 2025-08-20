Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'dan ayrılan 3 futbolcu kim? Son dakika spor haberi...

Galatasaray'dan ayrılan 3 futbolcu kim? Son dakika spor haberi...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray&#039;dan ayrılan 3 futbolcu kim? Son dakika spor haberi...
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da yeni sezon planlamaları tam gaz devam ederken yabancı sayıları düşürüldü. Son dakika transfer açıklamaları peş peşe geldi. Sarı kırmızılılar da 3 ayrılık birden oldu, peki giden futbolcular kim? İşte Galatasaray ile yollarını ayıran isimler...

Transfer çalışmaları devam eden sarı kırmızılılarda gelecek isimler kadar gidecek futbolcular da merak konusu oluyor. Kulübün kasasına girecek paralar da konuşulanlar arasında... Transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor, Galatasaray, 3 isim ile yollarını ayırıyor. Peki Galatasaray'dan ayrılan 3 futbolcu kim? İşte o haberin detayları...

GALATASARAY'DA 3 AYRILIK BİRDEN

Galatasaray’da yeni sezonda düşünülmeyen isimler gönderildi. Derrick Köhn, 4 milyon avro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ile Union Berlin’e giderken, Carlos Cuesta da Rus ekibi Spartak Moskova’ya satıldı. 6,5 milyon avro bonservis ve 2 milyon avro da başarı bonusu var.

NELSSON HANGİ TAKIMA GİTTİ?

Victor Nelsson ise 750 bin avro kiralama ve 8,5 milyon avro satın alma opsiyonu ile Verona’ya gönderildi. Yıllık ücretini de İtalyan ekibi karşılayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

