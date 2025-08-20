Galatasaray'dan ayrılan 3 futbolcu kim? Son dakika spor haberi...

Transfer çalışmaları devam eden sarı kırmızılılarda gelecek isimler kadar gidecek futbolcular da merak konusu oluyor. Kulübün kasasına girecek paralar da konuşulanlar arasında... Transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor, Galatasaray, 3 isim ile yollarını ayırıyor. Peki Galatasaray'dan ayrılan 3 futbolcu kim? İşte o haberin detayları...

GALATASARAY'DA 3 AYRILIK BİRDEN

Galatasaray’da yeni sezonda düşünülmeyen isimler gönderildi. Derrick Köhn, 4 milyon avro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ile Union Berlin’e giderken, Carlos Cuesta da Rus ekibi Spartak Moskova’ya satıldı. 6,5 milyon avro bonservis ve 2 milyon avro da başarı bonusu var.

NELSSON HANGİ TAKIMA GİTTİ?

Victor Nelsson ise 750 bin avro kiralama ve 8,5 milyon avro satın alma opsiyonu ile Verona’ya gönderildi. Yıllık ücretini de İtalyan ekibi karşılayacak.