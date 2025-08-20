En ucuzu 3038 TL! Pahalı bilete rağmen taraftarlardan Galatasaray maçına yoğun ilgi

Zecorner Kayserispor bu sezon ilk iç saha maçında Pazar günü evinde Galatasaray’ı konuk edecek. Galatasaray maçına günler kala taraftarlar, en ucuzu 3038 TL'den başlayan maçın biletlerine yoğun ilgi gösteriyor.

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 3. haftasında Zecorner Kayserispor ile Galatasaray, 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 21.30’da RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

EN UCUZU 3000 TL

Galatasaray’a karşı iç sahada galibiyet hedefleyen Zecorner Kayserispor sosyal medyadan yaptığı açıklama ile maç biletlerinin 3038 TL ile 6.038 TL arasında değiştiğini duyurmuştu.

Pahalı bilete rağmen Kayserisporlu taraftarlar, maçın biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Hafta başı satışa çıkan biletler için uzun kuyruk oluşturan sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabakaya bilet bulmak için adeta birbirleriyle yarışıyorlar.

Yeni sezon öncesi 10 bine yakın kombine satışı yapan Kayserispor iç sahada oynayacağı maçlarda yaklaşık 20-25 bin taraftara oynaması bekleniyor. İndirimli bilet almak isteyenlerin yanı sıra uygulamasında ceza yaşayanlar ve Passolig kartı çıkarmak isteyenler de kuyruktaki yerini alıyorlar.