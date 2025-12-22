Gaziantep'te yaşanan su kesintilerinin ardından GASKİ'den açıklama geldi. Şehrin bir çok mahallesinde muslukların akması üzerine vatandaşlar "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aramaya başladı. İşte 22 Aralık 2025 Pazartesi günü için GASKİ güncel kesinti listesi...

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi su kesintisi hakkında bilgi verdi. "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek?" sorusu, kesinti yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

GASKİ ekipleri arızaları gidermek için sahada çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken suların ne zaman geleceği netleşti.

GASKİ’den su kesintisi açıklaması geldi! Gaziantepte sular ne zaman gelecek?

GASKİ’DEN SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI GELDİ

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), Aktoprak Konmodüler İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde yürütülen çalışmaların planlanandan daha uzun sürdüğünü açıklayarak şu ifadelere yer verdi;

"Aktoprak İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin devreye alınması kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle 22 Aralık 2025 pazartesi günü 08.00 - 14.00 saatleri arasında aşağıdaki mahallelerde planlı su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın bilgisine sunarız.

Dündarla, Karacaburç, Karacaören ve Yalangoz mahalleleri"

GASKİ’den su kesintisi açıklaması geldi! Gaziantepte sular ne zaman gelecek?

GAZİANTEP'TE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Gaziantep'in Dündarlı, Karacaburç, Karacaören ve Yalangoz mahallelerinde, 22 Aralık Pazartesi günü suların 17.00 itibarıyla kademeli olarak verileceği belirtildi.

GASKİ’den su kesintisi açıklaması geldi! Gaziantepte sular ne zaman gelecek?

7 gün 24 saat boyunca 153’ü arayarak GASKİ Arıza İhbar Servisi’ne ulaşabilir, su ve kanalizasyon arızalarını bildirebilir ve planlı veya plansız su kesintisi bilgilerine erişebilirsiniz.

Haberle İlgili Daha Fazlası