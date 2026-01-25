Gaziantep FK ile TÜMOSAN Konyaspor Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında merakla beklenen bir mücadeleye çıkacak. Heyecanla takip edilen lig serüveninde bugün ''Gaziantep Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' sorusu gündemde. İşte Gaziantep Konyaspor canlı yayın bilgileri...

Gaziantep FK oynadığı 18 karşılaşmada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 24 puan topladı ve haftaya 9. sırada girdi. Kırmızı-siyahlı ekip 25 gol atarken kalesinde 31 gol gördü. Konyaspor ise ligde 18 maça çıktı, karşılaşçmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlı ekip 18 puanla 13. sırada bulunuyor. Konyaspor’un attığı gol sayısı 22 olurken, kalesinde 30 gol gördü. Peki, Gaziantep Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?



Gaziantep Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek!

GAZİANTEP KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol Süper Lig’de oynanacak Gaziantep Konyaspor karşılaşması beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Mücadele Sports’un dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek. Karşılaşma Gaziantep Stadyumu’nda futbolseverlerle buluşacak.

Gaziantep Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek!

GAZİANTEP KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK ile Konyaspor arasındaki Süper Lig 19. hafta mücadelesi 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 14.30'da oynanacak.

Gaziantep Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek!

GAZİANTEP KONYASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?

Gaziantep Konyaspor mücadelesinde orta hakem olarak Kadir Sağlam görev yapacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını Yusuf Susuz ve Kerem İlitangil üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Berkay Erdemir olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası